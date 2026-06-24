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Autori serije 'Zmajeva kuća' su otkrili zašto se tako dugo čekalo novu sezonu: 'Samo zbrojite...'

Piše Stela Kovačević,
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Autori serije 'Zmajeva kuća' su otkrili zašto se tako dugo čekalo novu sezonu: 'Samo zbrojite...'
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Foto: HBO

Produkcijski proces je, kaže, iznimno složen - priprema i snimanje traju oko godinu dana, nakon čega slijedi još sedam do osam mjeseci postprodukcije za stvaranje zmajeva i vizualnih efekata

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Serija "Zmajeva kuća" vratila se s drugom sezonom, dvije godine nakon završetka prethodne, a scenarist Ryan Condal razumije "frustraciju" obožavatelja zbog dugog čekanja. Ipak, ističe da je brži tempo produkcije jednostavno nemoguć za seriju ovakvog kalibra.

Produkcijski proces je, kaže, iznimno složen - priprema i snimanje traju oko godinu dana, nakon čega slijedi još sedam do osam mjeseci postprodukcije za stvaranje zmajeva i vizualnih efekata. Condal je kritičarima poručio da sami naprave računicu: "Samo zbrojite."

Foto: HBO

- Nije moguće izlaziti svake godine. Jako mi je žao, ali vi ste odlučili biti obožavatelji serije koja se zove 'Zmajeva kuća' - zaključio je.

Reakcije na društvenim mrežama su podijeljene. Mnogi gledatelji izražavaju nezadovoljstvo, tvrdeći da dvogodišnji razmaci ubijaju entuzijazam i otežavaju praćenje radnje sa složenim likovima.

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- Vraća se, a ja se ne mogu sjetiti ičega što se dogodilo - jedan je od čestih komentara. Drugi su se požalili kako je osam epizoda premalo za dvije godine čekanja.

Foto: HBO

S druge strane, dio publike ima razumijevanja, ističući da je to "jednostavno tako s današnjim velikim i skupim serijama s tonom vizualnih efekata".

Usporedba s "Igrom prijestolja" najbolje objašnjava zašto je potrebno više vremena. "Zmajeva kuća" ima daleko veći broj zmajeva (njih 17 u odnosu na tri), što drastično povećava zahtjeve za vizualnim efektima. Uz to, budžet je od početka znatno veći – svaka epizoda košta oko 20 milijuna dolara, za razliku od šest milijuna po epizodi u prvoj sezoni "Igre prijestolja".

Foto: HBO

Ovakva produkcija na razini blockbustera, sa snimanjem diljem Europe, zahtijeva vrijeme.

Duge pauze između sezona postaju uobičajene za visokobudžetne serije. Očekivanja publike za produkcijom filmske kvalitete, uz složene vizualne efekte i duge postprodukcijske procese, jednostavno produljuju proizvodne cikluse. Unatoč čekanju, HBO planira budućnost franšize s novim sezonama i spin-off serijama, osiguravajući obožavateljima sadržaj iz svijeta Westerosa u godinama koje dolaze.

*uz korištenje AI-ja

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