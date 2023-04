Olivia Wilde: Bivši dečko mi ne plaća alimentaciju, a posjeduje čak 10 milijuna dolara imovine

U siječnju su Olivia Wilde (39) i Jason Sudeikis (47) viđeni kako se grle na parkiralištu u Los Angelesu te je izgledalo kao da su zakopali ratne sjekire. Međutim,The Blast je objavio dokumente prema kojima glumica na sudu želi dokazati kako snosi 'sto posto troškova skrbi o djeci'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Par zajedno ima sina Otisa (8) i kći Daisy (6) koji žive s majkom, a prema navodima, jedino u čemu otac sudjeluje su troškovi školarine. Stoga, Wilde želi u skladu s njegovim životnim standardom tražiti od suda da ga primora na plaćanje ostalih troškova.

Također, Olivia od bivšeg partnera taži i da joj plati dio njezinih troškova za odvjetnike i knjigovođe, a odvjetnica Laura Wasser je u njezino ime predala zahtjev sudu da joj Sudeikis isplati čak 500 tisuća dolara naknade retroaktivno, kao i alimentaciju za djecu.

U dokumentima piše kako 'Jason dijeli istu odgovornost za skrb o djeci kao i ona, no ona sada snosi lavovski dio troškova'. Priču o njihovom sukobu oko financija prenijeli su i drugi strani mediji, a Page Six navodi da je došao i do izvora bliskom Sudeikisu.

Foto: Tammie Arroyo/Pixsell

- Njih su dvoje tijekom cijele svoje veze jednako i pošteno dijelili sve troškove, pa tako i troškove povezane s djecom. Jason je poduzeo pravne korake ponajprije da osigura da djeca imaju jednaku skrb kod oba roditelja. Želio je da to bude zasnovano na odluci suda o tome što je financijski pošteno - objašnjeno je.

Iz podneska koji je Wilde dala na početku njihovog natezanja na sudu, otkriveno je da ima oko 10 milijuna dolara imovine. Napisala je kako ima 645.187 dolara na bankovnim računima, 3.902.689 u dionicama i obveznicama te 6.021.860 u nekretninama.

Foto: PA/Pixsell

U istom su dokumentu navedeni i neki od troškova zbog kojih joj prijeti financijska propast. Njezin mjesečni prihod iznosi 71.667 dolara, no samo na hipoteku, pranje odjeće i čišćenje troši 107.000 dolara i više.

- To što su zapečaćeni, privatni dokumenti, koji nikad nisu bili namijenjeni uporabi u javnosti, procurili su u javnost i to je golema povreda povjerenja. To je privatna, obiteljska stvar u koju su uključena mala djeca, a ne prestaje biti tema tabloida. Sve to traje godinu dana i doista je traumatično - rekao je glasnogovornik glumice za vijesti TV kanala E!

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

Podsjetimo, Jason i Olivia razišli su se nakon što su sedam godina bili zaručeni. Njihov prekid bio je obilježen incidentima, pa je tako Oliviji tijekom govora na CinemaConu u Las Vegasu uručena tajanstvena omotnica s oznakom 'osobno i povjerljivo'. Ispostavilo se da je riječ o pravnim dokumentima koje joj je poslao Jason u vezi skrbništva za njihovo dvoje djece.

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci