Olivia Wilde i Jason Sudeikis su raskinuli zaruke nakon 7 godina

<p>Glumica <strong>Olivia Jade Wilde </strong>(36), najpoznatija po ulozi dr. Remy Hadley u seriji 'Dr. House', raskinula je zaruke s glumcem i producentom <strong>Jasonom Sudeikisom </strong>(45), piše <a href="https://people.com/movies/olivia-wilde-jason-sudeikis-split-end-engagement/" target="_blank">People</a>. Par je bio u vezi od 2011. godine, a zaruke su 'pale' već krajem 2012. </p><p>- Razišli su se početkom godine. Želja je bila obostrana i ostali su u dobrim odnosima zbog djece. Oni su prioritet i srce obiteljskih odnosa - rekao je prijatelj para za strane medije. </p><p>Olivia i Jason skupa imaju dvoje djece - sina <strong>Otisa Alexandera</strong> (6) i kćer<strong> Daisy Josephine</strong> (4). </p><p>Olivia je Sudeikisa upoznala u showu Saturday Night Live.</p><p>- Čuo sam preko zajedničkih prijatelja da je u tom trenutku imala dečka pa nisam povukao niti jedan potez. Bio sam zauzet drugim stvarima. Kada je prestala izlaziti s tim dečkom, onda sam krenuo u akciji - ispričao je svojedobno Jason. Vjenčanje su bili planirali za proljeće 2013. No do toga nije došlo... </p><p>Olivia je prije Jasona bila osam godina u braku s talijanskim princom <b>Taom Tuspolijem. </b></p><p>- Odrasla sam s Taom. Ako padnete s konja, vratite se natrag. Nisam bjegunka. Visjela sam što je dulje moguće, sve dok mi nije bilo previše bolno da ostanem. Zahvalna sam zbog boli i patnje. To mi je dalo hrabrost da odem i dovelo me do velike ljubavi mog života - rekla je jednom zvijezda serije 'Dr. House'. Jason je bio šest godina u braku s Kay Cannon, od koje se razveo godinu dana prije nego je upoznao Oliviju. </p>