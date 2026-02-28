Obavijesti

Show

Komentari 0
POBJEDNICA NEFINALISTA

Omiljena Mare iz 'Života na vagi' objavila sretne vijesti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Omiljena Mare iz 'Života na vagi' objavila sretne vijesti
10
Foto: Instagram/Marija Bartulović

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' na svom je Instagramu objavila kako se u Međugorju zaručila s dečkom Ivanom

Admiral

Marija Bartulović, jedna od najomiljenijih natjecateljica devete sezone showa "Život na vagi", podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama sretnu vijest. Nakon nevjerojatne fizičke transformacije u kojoj je izgubila oko 45 kilograma, 25-godišnja kuharica iz Blaca okrenula je novu stranicu u privatnom životu i zaručila se za svog dečka Ivana. Sudeći po objavi, zaruke su se dogodile na za njih posebnom mjestu – u Međugorju.

Bez suvišnih riječi, uz fotografije je stavila samo tri emotikona – par, srce i prsten – koji su rekli više od svega. Na prvoj fotografiji u krupnom je planu njezina ruka s elegantnim zaručničkim prstenom, dok se u pozadini vidi vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.

Ostale fotografije u nizu prikazuju sretni par u zagrljaju, nasmijan i zaljubljen, potvrđujući da proživljavaju najljepše trenutke. Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su joj uputili najljepše želje. "Čestitam, blagoslovljeni bili", "Sretno od srca Marija, neka tebe i tvog dragog prati zagovor Kraljice Mira" i "Čestitke", samo su neke od poruka podrške.

Foto: Instagram/Marija Bartulović

Podsjetimo, Marijin put do sreće bio je popločan velikim odricanjima i odlučnošću. U show "Život na vagi" ušla je sa 142 kilograma, a iz njega izašla kao pobjednica nefinalista, lakša za gotovo 45 kilograma i bogatija za nagradu od 7000 eura. No, kako je sama više puta istaknula, najveća nagrada bila joj je vraćeno zdravlje i samopouzdanje. Njezina motivacija za gubitak kilograma bila je, kako je otkrila, velika želja da postane majka, a zaruke s Ivanom predstavljaju važan korak prema ostvarenju tog sna.

Foto: Instagram

Njezina ljubavna priča s Ivanom također je posebna. Poznavali su se još od srednje škole, no ljubav se rodila nakon njezine transformacije. Par je privukao pažnju javnosti i krajem prošle godine kada je Ivan osvojio glavnu nagradu od 4000 eura na tomboli u Vrgorcu. Marija se tada našalila da su oni "pobjednički tim", aludirajući na svoj uspjeh u showu i njegov dobitak. Nakon romantičnog putovanja u Sarajevo početkom godine i nastavka intenzivnih treninga, ove zaruke kruna su njihove ljubavi i svega što su zajedno postigli.

PRONAŠLA SREĆU Mnogima omiljena Mare iz 'Života na vagi' progovorila o dečku: 'Uz Ivana osjećam mir...'
Mnogima omiljena Mare iz 'Života na vagi' progovorila o dečku: 'Uz Ivana osjećam mir...'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se njega? Fabio Čulinović u 'BB-u' pokazao svoju 'alatku', a planirao je i svadbu
KANDIDAT OSME SEZONE REALITYJA

FOTO Sjećate li se njega? Fabio Čulinović u 'BB-u' pokazao svoju 'alatku', a planirao je i svadbu

Model iz Otočca rekao je za sebe da je društven i zabavan, u slučaju pobjede imao je plan 'pokoriti svijet sapunica', a u Big Brother kući mnogi su gledali njegov odnos sa starijom pjevačicom, ali i njegovo tijelo u tušu
FOTO Bujnoj Slavonki ne vjeruju da ima prirodne grudi. Poslala je dokaz: 'Evo vam ultrazvuk!'
SVE PRIRODNO

FOTO Bujnoj Slavonki ne vjeruju da ima prirodne grudi. Poslala je dokaz: 'Evo vam ultrazvuk!'

Na društvenim mrežama pratitelji sumnjaju da grudi influencerice Claudije Rivier (25) nisu prirodne. Ona je objasnila da nije oduvijek imala bujne grudi, nego je za sve kriv višak kilograma koji odlazi upravo tamo
FOTO Slavna plavuša u bikini se skinula zbog nove serije, evo zašto je o njoj brujao čitav svijet
SLAVI 50. ROĐENDAN

FOTO Slavna plavuša u bikini se skinula zbog nove serije, evo zašto je o njoj brujao čitav svijet

Ali Larter na sceni je već dugi niz godina, a prije samo nekoliko tjedana čitav svijet je brujao o njoj. U centru pažnje našla se radi druge sezone serije "Landman" kojom je oduševila mnoge, a danas slavi 50. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026