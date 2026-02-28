Omiljena Mare iz 'Života na vagi' objavila sretne vijesti

Marija Bartulović, jedna od najomiljenijih natjecateljica devete sezone showa "Život na vagi", podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama sretnu vijest. Nakon nevjerojatne fizičke transformacije u kojoj je izgubila oko 45 kilograma, 25-godišnja kuharica iz Blaca okrenula je novu stranicu u privatnom životu i zaručila se za svog dečka Ivana. Sudeći po objavi, zaruke su se dogodile na za njih posebnom mjestu – u Međugorju.

Bez suvišnih riječi, uz fotografije je stavila samo tri emotikona – par, srce i prsten – koji su rekli više od svega. Na prvoj fotografiji u krupnom je planu njezina ruka s elegantnim zaručničkim prstenom, dok se u pozadini vidi vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.

Ostale fotografije u nizu prikazuju sretni par u zagrljaju, nasmijan i zaljubljen, potvrđujući da proživljavaju najljepše trenutke. Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su joj uputili najljepše želje. "Čestitam, blagoslovljeni bili", "Sretno od srca Marija, neka tebe i tvog dragog prati zagovor Kraljice Mira" i "Čestitke", samo su neke od poruka podrške.

Foto: Instagram/Marija Bartulović

Podsjetimo, Marijin put do sreće bio je popločan velikim odricanjima i odlučnošću. U show "Život na vagi" ušla je sa 142 kilograma, a iz njega izašla kao pobjednica nefinalista, lakša za gotovo 45 kilograma i bogatija za nagradu od 7000 eura. No, kako je sama više puta istaknula, najveća nagrada bila joj je vraćeno zdravlje i samopouzdanje. Njezina motivacija za gubitak kilograma bila je, kako je otkrila, velika želja da postane majka, a zaruke s Ivanom predstavljaju važan korak prema ostvarenju tog sna.

Foto: Instagram

Njezina ljubavna priča s Ivanom također je posebna. Poznavali su se još od srednje škole, no ljubav se rodila nakon njezine transformacije. Par je privukao pažnju javnosti i krajem prošle godine kada je Ivan osvojio glavnu nagradu od 4000 eura na tomboli u Vrgorcu. Marija se tada našalila da su oni "pobjednički tim", aludirajući na svoj uspjeh u showu i njegov dobitak. Nakon romantičnog putovanja u Sarajevo početkom godine i nastavka intenzivnih treninga, ove zaruke kruna su njihove ljubavi i svega što su zajedno postigli.



