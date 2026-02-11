Mnogima omiljena Mare iz 'Života na vagi' progovorila o dečku: 'Uz Ivana osjećam mir...'

Marija Bartulović, gledateljima poznata iz devete sezone showa Život na vagi, i nakon završetka emisije nastavlja inspirirati svojom životnom pričom. Osim impresivne transformacije i velikog gubitka kilograma, u njezin je život stigla i ljubav – dečko Ivan, s kojim će ove godine proslaviti prvi zajednički Dan zaljubljenih.

Foto: Instagram/Marija Bartulović

Kako je otkrila za RTL.hr, planove za Valentinovo prepušta partneru.

- Još ne znam gdje ćemo jer mi je to Ivanovo iznenađenje. Volim kad se ljubav pokazuje kroz male, iskrene stvari. Za mene Valentinovo nije u darovima ni velikim planovima, nego u tome da smo jedno uz drugo. Jer Ivan je moje Valentinovo - rekla je Marija.

Njihova veza traje četiri mjeseca, a Marija ne skriva koliko je sretna.

- Mogu reći da osjećam mir, sigurnost i neku toplinu koju dugo nisam imala. Imam osjećaj da mi se nakon Života na vagi sve posložilo. Zahvalna sam na svemu i baš zato mi je ovo Valentinovo posebno, dočekujem ga s osmijehom i punim srcem - poručila je.

Podsjetimo, u show je ušla sa 142,5 kilograma, a izašla lakša za više od 45 kilograma, osvojivši titulu pobjednice nefinalista i novčanu nagradu.