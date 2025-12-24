Omiljena romantična komedija proslavila je zamjenu domova, čak je i policija morala reagirati

"Ljubav i praznici" hrvatski je prijevod romantične komedije "The Holiday" koja je uz moćnu glumačku postavu postala nezaobilazni hit blagdanskog razdoblja. Film je režirala, producirala i napisala Nancy Meyers, a sniman je u Kaliforniji i Engleskoj, baš kako je prikazano u ovoj uspješnici. Kate Winslet i Cameron Diaz imaju glavne ženske uloge, dok su Jude Law i Jack Black bili zaduženi za muško pojačanje filma.

Priča prati Iris koja živi u Surreyju blizu Londona te Amandu iz Los Angelesa, koje se zbog spleta okolnosti zamijene za kuće u božićno vrijeme kako bi pobjegle od vlastite svakodnevice. Obje imaju neočekivane posjete tijekom praznika, a naravno u sve i ljubav uplete prste.

Foto: Imdb

Film "Ljubav i praznici" premijerno je prikazan u New Yorku 29. studenoga 2006. godine, a zaradio je preko čak 205 milijuna dolara na blagajnama kina, u odnosu na 85 milijuna dolara koliki je bio budžet filma. Ovaj popularni naslov prate i brojne zanimljivosti.

Naime, redateljica Meyers je komentirala na početku snimanja da je ženske i muške uloge pisala imajući u vidu isključivo glavne glumce - Cameron Diaz, Kate Winslet, Judea Lawa i Jacka Blacka. Glazbu za film snimio je nezaobilazni Hans Zimmer, a studio u kojem Miles (Jack Black) snima u filmu iskopiran je doslovno iz Zimmerova studija. Skladatelj je pjesmu "Za Nancy" napisao upravo za redateljicu filma, koja je htjela konkretnu glazbu po uzoru na filmove Rocka Hudsona i Doris Day. U intervjuima je kasnije priznala da je nekoliko detalja filma napisala po stvarnim događajima iz svoga života.

Meyers je ciljano koristila ime Iris za lik Kate Winslet. Naime, kći Judea Lawa zove se tako. Winslet je komentirala tijekom promocije filma da nikada ranije nije snimala romantičnu komediju te je bila u isto vrijeme uzbuđena i nervozna što će snimati "Ljubav i praznici".

Internetska stranica koju Amanda i Iris koriste za zamjenu kuća tijekom božićnih praznika zaista postoji na adresi homeexchange.com. Nedugo nakon što je film objavljen, popularnost zamjene kuća diljem svijeta je porasla. Ljudi su mahnito radili zamjene kuća, utoliko da je policija u Engleskoj trebala izdati posebno upozorenje zbog prevaranata i lopova.

"Ljubav i praznici" je po mišljenju brojnih svjetskih medija jedna od najomiljenijih romantičnih komedija ikada snimljenih, a svi glumci komentirali su u nekom trenutku da ih je veselilo snimati film jer su ranije znali da je redateljica prava majstorica svoga zanata.