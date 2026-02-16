Omiljena serija 'Dnevnik velikog Perice' u borbi za Porin

Jedna od najgledanijih domaćih serija svih vremena, "Dnevnik velikog Perice", ostvarila je dvostruku nominaciju za nagradu Porin u prestižnim glazbenim kategorijama: Najbolji album raznih izvođača: Glazba iz serije Dnevnik velikog Perice i Najbolji producent: Coco Mosquito. Ove nominacije potvrđuju već odavno prepoznat uspjeh serije, koja je od početka osvajala publiku, ali i kritiku, te se etablirala kao kulturni fenomen.

Serija koja je svojim nostalgijama, toplinom i detaljno rekonstruiranom atmosferom šezdesetih godina prošlog stoljeća brzo postala omiljena među gledateljima, sada je prepoznata i u glazbenoj industriji. Kroz vrhunski tim stručnjaka ispred i iza kamere, "Dnevnik velikog Perice" postao je pravi kulturni spektakl.

Foto: promo

Glazba u seriji nikada nije bila samo dodatak. Ona je postala ključni narativni element koji ne samo da gradi likove i oblikuje ritam radnje, već je i stvorila prepoznatljiv zvuk koji odražava duh prošlih vremena, ali ujedno ostaje suvremen i svjež. Ovaj spoj televizijske dramaturgije i glazbene produkcije seriji je omogućio jedinstven identitet, zbog čega je "Dnevnik velikog Perice" uspio stvoriti emocionalnu vezu s publikom različitih generacija.

- Ovakav pristup televizijskoj produkciji rijetko se viđa na domaćem terenu. Serija nije samo zabava koja se brzo zaboravlja; ona ostavlja dugotrajan utisak i emotivnu povezanost s gledateljima. Nominacije za Porin samo su dodatna potvrda kvalitete koju su prepoznali i publika i struka. Ponosni smo što smo uspjeli donijeti ovakav proizvod, a nova sezona bit će još raskošnija i dinamičnija - izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, CEO Real Grupe i producent serije. Uz uspjeh na malim ekranima, serija je uspjela rekonstruirati jedan cijeli period kroz autentične lokacije, kostime, frizure, šminku, ali i kroz glazbu koja se savršeno uklopila u sve te elemente, podsjećajući gledatelje na neka od najvećih imena domaće glazbene scene.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell