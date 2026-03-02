Moja super girl, napisala je Sanja Vejnović koja glumi Mirjanu. Lidija Penić-Grgaš koja igra Cvitu napisala joj je: 'Super sveki', a objava je oduševila fanove 'Divljih pčela'
Omiljena TV snaha i svekrva iz serije pokazale u kakvom su odnosu kad se kamere ugase
Iako na malim ekranima nisu u baš najboljem odnosu, Lidija Penić-Grgaš koja tumači Cvitu i njena TV svekrva Sanja Vejnović, koja glumi Mirjanu Vukas - u privatnom životu poprilično su bliske.
To su pokazale nedavnom fotografijom. Naime, Sanja Vejnović na Instagramu je objavila fotku na kojoj je u zagrljaju s kolegicom.
- Moja super girl - napisala je, a Lidija joj je odgovorila sa: 'Super sveki'. Ovakvi trenuci iza kulisa dodatno približavaju omiljene glumce publici i pokazuju koliko se stvarni život razlikuje od televizijske priče.
Fotografija je oduševila obožavatelje ove popularne serije, a oni su je nagradili s lajkovima. Inače, Sanja nerijetko dijeli fotografije sa snimanja u kojima pratitelji uživaju.
