CVITA I MIRJANA

Omiljena TV snaha i svekrva iz serije pokazale u kakvom su odnosu kad se kamere ugase

Piše Stela Kovačević,
Omiljena TV snaha i svekrva iz serije pokazale u kakvom su odnosu kad se kamere ugase
Moja super girl, napisala je Sanja Vejnović koja glumi Mirjanu. Lidija Penić-Grgaš koja igra Cvitu napisala joj je: 'Super sveki', a objava je oduševila fanove 'Divljih pčela'

Iako na malim ekranima nisu u baš najboljem odnosu, Lidija Penić-Grgaš koja tumači Cvitu i njena TV svekrva Sanja Vejnović, koja glumi Mirjanu Vukas - u privatnom životu poprilično su bliske.

To su pokazale nedavnom fotografijom. Naime, Sanja Vejnović na Instagramu je objavila fotku na kojoj je u zagrljaju s kolegicom.

- Moja super girl - napisala je, a Lidija joj je odgovorila sa: 'Super sveki'. Ovakvi trenuci iza kulisa dodatno približavaju omiljene glumce publici i pokazuju koliko se stvarni život razlikuje od televizijske priče.

Fotografija je oduševila obožavatelje ove popularne serije, a oni su je nagradili s lajkovima. Inače, Sanja nerijetko dijeli fotografije sa snimanja u kojima pratitelji uživaju.

