Omiljeni djedica napunio 50 godina: Sretan ti rođendan!

Serijal "Profesor Baltazar" proteklih 50 godina promiče nenasilno rješavanje problema i pozitivne vrijednosti, zbog čega je i danas prepoznat diljem svijeta kao jedinstveni brend Zagreba i Hrvatske, rečeno je u srijedu na proslavi okruglog rođendana mnogima omiljenog profesora u Muzeju za umjetnost i obrt (MUO).

- Hrvatska umjetnost ima odlične slike, skulpture, knjige, predstave, filmove, ali na žalost nema radove koji su promijenili povijest svjetske umjetnosti, osim u slučaju animiranih filmova - istaknuo je Vinko Brešan, direktor Zagreb filma, gdje je profesor Baltazar nastao 1968. godine.

Brešan kaže kako je nemoguće govoriti o profesoru Baltazaru, da se ne spomene Zagrebačka škola crtanog filma..

- Svatko tko piše povijest animiranog filma ne može izostaviti školu koja je sredinom pedesetih napravila kopernikanski obrat u svijetu animacije i nakon što je predstavljena u Cannesu više ništa više nije bilo isto - ustvrdio je.

Po njegovim riječima, tajna tadašnjih autora bila je što su vizualno jednostavno predočili filozofski svjetonazor tog vremena, nakon čega su uslijedile stotine festivala i nagrada.

Kako je objasnio, fantastičnom slučajnošću u isto vrijeme u Zagrebu su se našli geniji koji su sve te uspjehe Zagrebačke škole crtanog filma pretočili u animirani projekt koji je komunicirao sa širom publikom.

Foto: YouTube

Hipnotizirao je publiku pred ekranima

- Napravili su serijal namijenjen djeci od četiri do devet godina, no on je svojim moćnim bojama, pozitivnom energijom, nerealistično oblikovanim likovima koji ne govore i pričom, privukao mnoge - napomenuo je.

- Ono što nas je hipnotiziralo ispred televizijskih ekrana bile su priče o altruizmu, borbi protiv različitosti i zaigrano dijete u tijelu starca koje rješava probleme uz pomoć mašte - dodao je.

Renata Brkić iz nevladine udruge Profesor Baltazar i tvrtke Ultra link, koja ima prava na brend profesora Baltazara posljednjih deset godina, rekla je kako im je glavni cilj rad sačuvati profesora Baltazara kao kulturno nasljeđe Hrvatske.

- Kada smo tek krenuli pokazalo se da i četrdeset godina nakon pokretanja serijal funkcionira, a u Hrvatskoj i svijetu smo ga predstavljali kao prvi hrvatski društveno odgovoran brend - kazala je.

Veliki interes za brend pokazala je znanstvena zajednica koja se identificirala s profesorom Baltazarom i htjela ga koristiti kao komunikatora za promociju znanosti, na znanstvenim piknicima, ali i u svijetu od Skandinavije, gdje jedan znanstveni centar nosi njegovo ime do Irana, gdje isto popularan.

- Sve to potvrđuje da je Profesor Baltazar vrlo umjetnički serijal, ali ima i dodatnu dimenziju koja je toliko potrebna danas i bit će potrebna i za pedeset godina - zaključila je.

Foto: Screenshot Youtube

Zagreb kao grad animacije

Daniel Šuljić, umjetnički ravnatelj Animafesta, rekao je da profesor Baltazar, iako ima već 50 godina i dio je tradicije Zagreba i Hrvatske, zapravo još vrlo mlad. "Zagreb je grad animacije i veliki brend grada proslavljen u svijetu animacije, a profesor Baltazar jedan od najpoznatijih građana i veleposlanika Zagreba", dodao je.

Izaslanica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević zahvalila je svim autorima Baltazara koji su ostavil veliki trag u hrvatskoj umjetnosti.

- Profesor Baltazar još uvijek ima moralnu poruku koju tražimo u ljudima, u serijalu nema nasilja, niti pravih zločinaca, a on je gotovo uvijek veseo i spreman pomoći. Njegove su poruke univerzalne i bezvremenske - prijateljstvo, ljubav i altruizam - naglasila je.

Proslava je organizirana u Muzeju za umjetnost i obrt, gdje je na aktualnoj izložbi "Šezdesete u Hrvatskoj – Mit i stvarnost" dio posvećen profesoru Baltazaru i zlatnom dobu Zagrebačke škole crtanog filma.

Ravnatelj MUO Miroslav Gašparović, rekao je kako taj serijal predstavlja jednu od divnih utopijskih ideja o tome kako svijet može biti ljepši, a to je nešto što, napomenuo je, danas trebamo više nego kada je nastao.

Foto: PIXSELL

Profesor Baltazar slavi rođendan

Od 1968. do 1977. snimljeno je ukupno 38 epizoda u trajanju po desetak minuta. Djelo koautorski potpisuju Zlatko Bourek, Zlatko Grgić, Boris Kolar, Tomica Simović i Ante Zaninović.

Kada je projekt pokrenut malo tko je slutio da će se serijal o junaku koji se godinu dana ranije pojavio u animiranom filmu "Izumitelj cipela" Zlatka Grgića biti prodan i prikazivan u više od 30 zemalja svijeta.

Na proslavi je prikazan i kratki film sa sjećanjima autora serije.

U Muzeju za umjetnost i obrt još od 2. lipnja traje i radionica animiranog filma za djecu "Profesor Baltazar slavi rođendan", a na izložbi su, među ostalim i originalni celuloidi iz serijala.

