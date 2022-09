Omiljeni doktor s malih ekrana, Patrick Dempsey, promijenio je imidž: 'Neprepoznatljiv je'

Američki glumac Patrick Dempsey (56) najzapamćeniji je po ulozi neurokirurga Dereka Shepherda u seriji 'Uvod u anatomiju', u kojoj je imao nadimak 'McDreamy' zbog atraktivnog izgleda.

Glumac se na iznenađenje mnogih na dodjeli nagrada Disney Legends 2022. pojavio potpuno izblajhane kose te ga nisu svi obožavatelji prepoznali na prvu.

- Je li dobio ulogu u House od Dragon?; Izgleda kao Ken; Treba mi minuta da ovo probavim; Što je ovo?; Neprepoznatljiv je; pisale su iznenađene obožavateljice.

Glumac je inače poznat po svojoj tamnosmeđoj, lagano kovrčavoj kosi prošaranoj sijedama.

- Nažalost, ili na sreću, poznat sam po svojoj kosi. Ovo je doista naljutilo mnoge ljude. Ne znaju kako to prihvatiti. Ili me vole ili me mrze - komentirao je Dempsey za časopis Variety.

Glumac je objasnio da će biti imati takvu frizuru 'još nekoliko mjeseci' dok snima film 'Ferrari', u kojem glumi talijanskog vozača trkaćih automobila Piera Taruffija.

- Sviđa mi se. Obojite kosu, zabavite se. Plavuše se više zabavljaju, moram vam reći, istina je. U Italiji sam, vozim trkaće automobile. Dakle, ne mogu se žaliti - zaključio je glumac.

U filmu se pojavljuju i još neki holivudske zvijezde poput Penélope Cruz (48), Shailene Woodley, Sarah Gadon, Jack O'Connell i Gabriel Leone.

Dempsey, koji ima dugogodišnju strast prema automobilima i utrkama, prisustvovao je na utrci za Veliku nagradu Monaka u svibnju s prijateljima princom Albertom (64) i princezom Charlene (44).

Dempsey je poznat po ljubavi prema automobila, a još je ranije otkrio da ga je u tome inspirirao njegov otac.

- Moj je tata bio veliki obožavatelj utrka. Odrastao je u Marylandu. Bio je dio te generacije juriša - rekao je u emisiji Jay Leno's Garage 2016. godine.



