ZAJEDNIČKI IZLAZAK

Omiljeni domaći par: Franka Batelić i Vedran Ćorluka zajedno uživali na dodjeli nagrada

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
11
Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U ponedjeljak je u zagrebačkom HNK održana svečana dodjela Nagrade hrvatskog glumišta, a Franka i Vedran uživali su zajedno na događaju

U ponedjeljak navečer u zagrebačkom HNK održana je svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta, a tom su se prigodom okupila brojna poznata lica. Pažnju su posebno privukli Franka Batelić i Vedran Ćorluka, koji nisu često zajedno u javnosti. Franka je za ovaj događaj odabrala svečanu i umjereno raskošnu dugu crnu haljinu, a kosu je uhvatila u visoku punđu. Ćorluka je nosio klasično crno odijelo.

Franka je tijekom ceremonije i zapjevala, a imala je i poseban razlog za slavlje. Naime, nagrada hrvatskog glumišta za najbolju operetu/mjuzikl u cjelini pripala je mjuziklu "Six" Tobyja Marlowa i Lucy Moss u produkciji Kazališta Komedija i režiji Igora Barberića, u kojem Franka ima jednu od glavnih uloga.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za ovu svečanu prigodu par je odabrao elegantne i besprijekorno usklađene modne kombinacije. Ćorluka se pojavio u klasičnom crnom odijelu koje mu je pružilo profinjen i ozbiljan izgled, dok je Franka zablistala u glamuroznoj crnoj haljini. Tijekom večeri je i nastupila, dodatno doprinoseći svečanoj atmosferi u HNK-u.

Njihova priča, iako započeta daleko od objektiva, postala je primjer skladnog partnerstva u kojem se uspješno isprepliću dvije zahtjevne karijere, obiteljski život i pažljivo čuvana privatnost.

Franka i Vedran upoznali su se 2012. godine, a vrlo brzo postali su jedan od najkomentiranijih parova u domaćim medijima. Ipak, oboje su od samog početka nastojali njegovati sklad i diskreciju, pojavljujući se zajedno tek u trenucima kada to doista žele. Upravo je ta doza odmjerenosti ono što ih učinilo još zanimljivijima javnosti. Godine 2018. par je svoju ljubav okrunio raskošnim istarskim vjenčanjem u Balama.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Danas Franka i Vedran žive mirnijim ritmom, posvećeni obitelji i odgajanju svoje dvoje djece. Iako se rijetko izlažu javnosti, svaki njihov kratki uvid u obiteljski život – fotografija, glazbeni trenutak, detalj s putovanja – izazove oduševljenje obožavatelja.

Ćorluka, nakon bogate međunarodne karijere i završetka reprezentativnog poglavlja, posvetio se trenerskom i savjetničkom radu, dok Franka nastavlja graditi glazbenu karijeru, balansirajući scenu i majčinstvo s lakoćom koja joj je postala zaštitni znak.

