Omiljeni pjevač vraća se nakon 4 godine: Za svoj ekskluzivni nastup dobit će 5 mil. dolara

Pop zvijezda iz 2000-ih, američki pjevač Justin Timberlake (42) vraća se na pozornicu. Nekadašnji miljenik žena nije nastupio uživo od 2019., a sada će ponovno zapjevati pred publikom u Las Vegasu, kako piše The Sun.

Timberlake će zapjevati na otvorenju 3.2 milijarde dolara vrijednog hotela 5H Fontainebleau u Nevadi 13. prosinca. Koncertu će nazočiti samo uzvanici, Justin navodno već priprema dobro poznatu listu na kojoj će se naći njegovi najveći hitovi, poput 'SexyBack', 'Can’t Stop The Feeling!' i 'Mirrors'. Navodno će za sat i pol nastupa zaraditi pet milijuna dolara.

Foto: Profimedia

- Justin Timberlake odabran je kao najveća moguća zvijezda za otvaranje ovog hotela s 3.644 sobe, koje stoje od 244 funti po noćenju. Hotel će imati 36 restorana i barova, wellness centar koji uključuje 44 sobe za tretmane, slanu špilju, sobu za inhalaciju ljekovitim biljem i saunu - naveo je izvor.

- Šefovi hotela su izvan sebe što su uspjeli dogovoriti Timberlakeov nastup, uvjereni su da im je to najbolja moguća reklama - dodao je.

Podsjetimo, glazbenik je posljednji put solo nastupio uživo u travnju 2019. u Uncasvilleu u Connecticutu na posljednjem datumu svoje turneje ‘The Man Of The Woods‘.

O Justinovom se povratku već pričalo nakon što je udružio snage s pjevačicom Nelly Furtado i producentom Timbalandom na pjesmi ‘Keep Going Up‘, 16 godina nakon njihovog velikog hita 'Give It To Me'.