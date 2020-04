Ona je najmoćnija žena porno industrije, ima i osam 'Oscara'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kristina o snimci: To nije porno film! Pa traje samo 17 sekundi



Kratku priču o Nini Hartley (61) započeo je Daily Beast prošle godine obnovljenom popularnosti video snimke Hillary Clinton (72) iz intervjua iz 2017. 'Ako ne želite poduprijeti Demokrate, onda idite negdje drugdje', kazala je. Zapravo je mislila na sebe, ako ne želite poduprijeti nju... Bila je riječ o izjavi nedugo njenog poraza od Donalda Trumpa (73) s kraja 2016. godine. Hillary Clinton je kandidatkinjom Demokratske stranke postala nakon što je, mnogi će reći, jako sumnjivo pobijedila na unutarstranačkim izborima od Bernieja Sandersa (78), za kojega su ankete govorile da će uvjerljivo potući Trumpa ako Amerikanci budu morali birati između Trumpa i Sandersa.

Za Clinton je, pak, od početka bilo jasno, prema anketama, da će to biti vrlo neizvjesni izbori, što se i obistinilo. I to u korist Trumpa i svega što je s njime pokuljalo u SAD-u. Problem kod Clinton i njenog krila Demokratske stranke bilo je to što je Sanders socijal-demokrat i taj rascjep osjeća se i danas. Izjavu Hillary Clinton iz 2017. sada su stranački progresivci izvukli kako bi na taj način kritizirali Kamalu Harris (55). Ona je istaknula svoju kampanju za izbore 2020., u mnogim stvarima sličnu Hillary Clinton koja naprosto ne može smisliti stranačku ljevicu, pa tako niti onu oko Sandersa, progresivce, lijevi centar i ljevicu. I tu se dolazi do priče, jer tih istih dana kada se povodom isticanja kandidature Kamale Harris zavrtjela H. Clinton iz 2017., 4000 kilometara dalje, u Las Vegasu, jedna druga 'Hillary Clinton' iznosila je političke stavove potpuno drugačije od onih supruge bivšeg predsjednika SAD-a iz 90-ih.

Nina Hartley danas je seksualna edukatorica i prati je ugled slavne veteranke pornografske industrije. Danas 61-godišnjakinja glumila je Hillary Clinton u političkom porno-filmu 'Who's Nailin' Paylin', bolje ne prevoditi značenje, očito na temu tvrde konzervativke s Aljaske Sarah Palin.

Osam puta tijekom svoje duge filmske karijere, u kojoj nisu bili isključivo pornografski filmovi, Hartley je osvajala nagrade AVN-a, odnosno 'porno-Oscara'. Ono što je zanimljivo jest da su njeni politički stavovi bitno ljeviji od Clintoničinih, a to se vidjelo i uoči ovogodišnje 36. dodjele nagrada AVN-a. 'Vidjela sam mnoštvo promjena tijekom 35 godina otkako sam počela s ovim poslom; od videa, digitalnih tehnologija, interneta, do mogućnosti direktnog komuniciranja s fanovima, te do situacije u kojoj radnici posjeduju sredstva za proizvodnju', govorila je za Daily Beast.

U porno-satiri iz 2008. njeno je ime u filmu bilo 'Hilly'. No, ona se deklarira kao politički progresivna. 'Ja sam dijete iz crvenih pelena, socijaldemokratkinja sam. Postoje neke stvari koje su neophodne za federalnu vladu, dok je neke druge bolje ostaviti lokalnim vlastima.' Dajući izjave uoči dodjele nagrada AVN-a, Hartley je iznosila svu silu političkih stavova od kojih bi Clinton iskočila iz kože; zagovarala je sindikalno udruživanje, zdravstveno osiguranje za sve, kritizira Kamalu Harris, i to posebno zato što je riječ o političarki koja se kroz predizbore u Demokratskoj stranci pokušava probiti stavovima koji jako idu na štetu radnika/ radnica u seksualnoj industriji.

Jedna od najvažnijih stvari je zakon donesen u travnju 2018. kojim se internetskim provajderima zabranjuje da preko njih ide promet u kojem se nalaze i oglasi u kojima se prodaju bilo kakve seksualne usluge. Radnice i radnici iz prostitucije, ali i raznih drugih varijanti, otada stalno upozoravaju da je to težak udarac za njih jer su na taj način, preko interneta, mogli u sigurnosti provjeravati potencijalne mušterije. Prije susreta uživo. 'Hartley ima stav o radu sa seksom kao o kriminalnom činu. Ja pak imam model 'smanjivanja štete', dajte nam mogućnost i priliku da se pobrinemo za sebe. Zatvaranjem interneta za njih, žene su gurnuli nazad na ulicu, ravno u ruke svodnika. Ljudi su umirali zbog tog zakona. A nju to ne uznemirava. Ja ju ne podržavam za predsjednicu', pričala je Hartley. Ona je rođena u obitelji komunista, njen otac završio je na 'listi za odstrel' 1957. Odrasla je u 70-ima u San Franciscu, u doba procvata pokreta za građanska prava, buđenja pokreta za prava homoseksualaca, pokreta za prava žena, u doba seksualne revolucije...

Daily Beast navodi nešto drugačiju priču od njene službene biografije. Završivši srednju školu, upisala je u San Franciscu sestrinstvo i diplomirala s najvišim ocjenama. Striptizom se počela baviti i prije diplome, a onda, u dobi od 25 godina, 1984. imala je svoj porno-debi, u filmu 'Educating Nina', postavši štićenica porno-zvijezde Juliet Anderson. 'Kada sam tek ušla u svijet pornografije, bila sam jedina u tom poslu s političkim stavom.

Sada, kada sam dovoljno stara da imam djecu u dobi današnjih seksualnih radnika, između 25 i 35 godina, oni se tek povezuju, ustaju i traže prava a ne spašavanje, ustraju na tome da je seksualni rad pravi rad, traže da im se pruži pravo da opstanu', kazala je. Hartley je dugi niz godina bila uključena u rad APAC-a, organizacije koja je najbliže definiciji sindikata seksualnih radnika. APAC im pruža informacije o održavanju zdravlja, čak i mentalnog, o porezu, o tome kako održavati veze kad ne snimaju, u stvarnom životu. A ti ljudi itekako imaju veliku moć u svojim rukama. 'Na francuskom se kaže: 'Kad se prostitutke ujedine, moćni muškarci drhte.' To je zato što seksualne radnice drže seksualne tajne. A u zemlji poput naše, koja je tako zatrovana u seksualnom smislu, i tajne su toksične', kazala je.