On je nova domaća zvijezda: Ima najzahtjevniju publiku, ide od Verone do Vukovara, ima 26!

Premijeru nove, humoristične predstave 'Baka ima dečka?!' u zagrebačkom kazalištu Vidra nisu propustile glumice Matija Prskalo i Branka Cvitković, HRT-ovka Antonia Ćosić, nakon dugo vremena u javnosti se pojavila i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt koja je došla sa suprugom Zlatkom, a bio je tu i Zoran Šprajc koji je u predstavi uživao u društvu svoje bolje polovice, supruge Lidije.

Upravo je ovog televizijskog veterana predstava 'oborila s nogu' jer je odmah nakon premijere na društvenim mrežama pohvalio izvedbu mladog zagrebačkog glumca.

Foto: la la land

- Ako postoji nešto što bi se moglo zvati next generation hrvatskih glumaca onda je to Miro Čabraja. U mainstream medijima malo poznati glumac i autor, na društvenim mrežama poznatiji od svih ostalih zajedno. Mladić koji nema ni 27 godina ima teatar La La Land koji godišnje napravi više predstava od svih zagrebačkih kazališta zajedno. Od Verone do Vukovara. I to pred najzahtjevnijom publikom na svijetu - dječjom. I sad je ipak odlučio ući u svijet odraslih i ušao je s Asimom Ugljenom u predstavi 'Baka ima dečka'. Zapamtite ime, vaši klinci vjerojatno ga već znaju – napisao je Šprajc.

Foto: la la land

I nije puno pogriješio jer Čabraju na društvenim mrežama prati više od 200 tisuća obožavatelja, a njegove predstave za djecu obaraju s nogu i klinci ih naprosto obožavaju. No, ovaj put Miro je odlučio ići korak dalje i s Asimom kojeg je upoznao na snimanju serije 'Na granici' napraviti nešto posve drugačije.

Nakon skoro osam godina rada za najmlađe, odlučio sam razveseliti i nešto stariju publiku. Ne uspoređujući vrijednost predstava za mlade i odrasle, smatram da mi rad na trenutačnoj predstavi predstavlja glumački i autorski izazov kojem se veselim. Mislim da sam nakon nekoliko stotina odigranih predstava, sazrio za ovakve pothvate. Iako, moram priznati, imao sam tremu! A vrijeme je da i Čabraja pokaže što zna i kako glumi – smije se glumac.

Foto: la la land

Predstava 'Baka ima dečka?!' donosi sat vremena vrhunske satire i necenzurirane zabave i svakog od nas tjera na preispitivanje – što zapravo tražimo u životu i od života, a namijenjena je prije svega odrasloj publici.

- Asim je oduvijek bio jedan od kolega glumaca koji mi je bio uzor. Izrazito cijenim njegov rad, smisao za humor i pristup glumi. Kao glumac i vlasnik kazališta odlučio sam raditi večernju predstavu i tu je nastala prilika za suradnju. Asim je bio pravi odabir za ulogu koju smo mu dramaturginja Dorotea Šušak i ja dodijelili – kaže Miro.

Foto: la la land

Iako se pribojavao reakcija razloga za strah na kraju nije imao.

- Oduvijek su mi zanimljive hrabre scenske transformacije, pa sam si dao poprilično težak zadatak - odglumiti tri gospođe. Upravo te transformacije su bile pravi gušt! Publika je prepoznala humoristični potencijal u svakoj od njih, ali i u Tomi, kojeg je utjelovio Asim Ugljen. Gledatelji su se većinu vremena smijali, a ono što nisu očekivali, a oduševilo ih je, interakcija je koju smo imali s publikom.

S obzirom da u predstavi tumači čak tri bake, Kseniju, Miru i Matildu, Čabraja je morao čak dva sata provesti u šminci.

- Nisam htio da moje gospođe budu nalik karikaturama. Javio sam se vrsnoj šminkerici Ivani Šimunić, koja je moje muško i mladoliko lice pretvorila u lice stare gospođe. Uglavnom nam je priprema maske trajala dva sata. Ivana bi napravila dobre temelje, a ja bih sam nadodavao i oduzimao detalje tokom predstave. Bilo je tu puno ljepila na mom licu, maramica, gume, pudera… Svega po malo za savršenu masku! Jedan dio publike nije shvatio na početku predstave da sam to ja!

Foto: la la land

Miro ne skriva koliko mu znači potpora popularnog TV voditelja Zorana Šprajca.

- Nisam očekivao pohvale, iako me ova od gospodina Šprajca pozitivno iznenadila. Znače mi riječi jednog vrsnog voditelja i prije svega čovjeka koji ima itekako dobar smisao za humor. Primio sam telefonski poziv iz jedne turističke zajednice. Zvali su me zainteresirani za gostovanje predstave u njihovom gradu. Šprajc vas je nahvalio do bola - bio je komentar koji sam dobio i ništa mi nije bilo jasno. Tek kad sam otvorio Instagram shvatio sam što se dogodilo.

A upravo na društvenim mrežama glumac je itekakav hit. Kako smo u posljednje vrijeme u mnogim TV emisijama vidjeli da se u plesu i pjevanju natječu influenceri pitamo ga bi li se i on volio okušati u jednom takvom projektu.

- Ovo je moja godina! To sam si rekao i prema svemu sudeći, za sad ne može bolje! Od jeseni ću vas iznenaditi jednim novim projektom, koji za mene predstavlja veliki izazov i jedva čekam predstaviti svojoj publici o čemu se točno radi. Što se tiče zabavnih formata, glumac sam po struci, tako da bih se rado okušao u nekom od zabavnih formata. Plešem i pjevam od malih nogu, pa mi to ne bi predstavljalo nikakav problem. Pri tom mislim da bi mojoj publici, njih oko 200 000 itekako bilo zanimljivo pratiti moje pustolovine – zaključuje Miro koji će ponovno u kožu triju vremešnih bakica uskočiti već iduće subote, 24. lipnja u zagrebačkom kazalištu Vidra.