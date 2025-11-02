On je novi pobjednik 'Života na vagi'! Dominik skinuo 57 kg, a evo kako danas živi Alina...

- Važno je razumjeti da se voda kod bivših pretilih osoba zadržava drukčije nego kod onih koje nikada nisu imale višak kilograma. Pretili imaju više masnih stanica i skloniji su većem zadržavanju vode, zato se ne treba plašiti ako vaga pokazuje čak tri kilograma više nakon jednodnevne fešte. To je voda koja se zadržava zbog veće konzumacije ugljikohidrata i soli i koja će otići za nekoliko dana ako se vratite uravnoteženoj prehrani - nastavila je. | Foto: RTL