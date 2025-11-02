Obavijesti

On je novi pobjednik 'Života na vagi'! Dominik skinuo 57 kg, a evo kako danas živi Alina...

Dominik Šarić je pobjednik devete sezone 'Života na vagi', skinuo je više od 57 kilograma i osvojio 20.000 eura. Prošle godine sličan uspjeh ostvarila je Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone, koja je u show ušla sa 145,3 kilograma, a na finalnoj vagi stajala gotovo upola lakša, sa 73,6 kilograma. Danas, godinu dana kasnije, Alina živi mirnije, svjesnije i u skladu sa svojim novim tijelom
