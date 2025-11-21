Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

TKO SE TOGA JOŠ SJEĆA?
Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala
Noćas će u Tajlandu biti veliko svjetsko finale 74. izbora za Miss Universe. Među 84 prekrasne kandidatkinje iz cijelog svijeta nalazi se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, koja je oduševila žiri i publiku još na preliminarnim natjecanjima. Uz iščekivanje Laurina nastupa, mnogi se prisjećaju i naših prethodnih predstavnica. Prošlo je 25 godina otkad je Renata Lovrinčević Buljan osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Krunu je ponijela 2000.