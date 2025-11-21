Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DOLAZI IZ MEKSIKA

Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, postala je 74. Miss Universe
74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto Chalinee Thirasupa
1/42
Foto: Chalinee Thirasupa
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025