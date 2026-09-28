One cure objavile debitantski album 'DOSL': doslovno osam pjesama glittercore pop-punka

One cure, žensko osvježenje naše glazbene scene, objavile su svoj prvi album. „DOSL" je skraćenica od „doslovno", što cure često koriste u svojem dopisivanju, a album je dostupan na svim streaming platformama.

Na osam pjesama One cure spajaju melodični glittercore pop-punk, prepoznatljive vokalne melodije i humorističan pogled na zaljubljenost, prijateljstvo i odrastanje. Tracklista već sama po sebi daje naslutiti ton albuma: „Roza nirvana", „DOSL", „Ne volim te", „Bubblegum sjaj", „Tvoja čudna djevojka", „Šiške", „Opet moram spasit svijet" i „Cure često plaču". Album prate dosad objavljeni singlovi „Ne volim te" i „Tvoja čudna djevojka", kojima su One cure potvrdile da sve više naginju punk zvuku, uz zadržan šećerni sjaj i ironiju koja im pristaje.

Neke od pjesama dolaze iz vrlo osobnih iskustava. „Šiške" su nastale kao ženski odgovor svim dosadnim ljudima koji osjećaju potrebu komentirati svaku promjenu frizure, a Tea i Ivana iza sebe imaju dovoljno takvih iskustava. „Cure često plaču" je pak oda suzama koje moramo prigrliti ako želimo biti regulirani i voditi sretan život.

U svojoj već poznatoj DIY maniri, pjesme i tekstove napisale su same. Mix i master potpisuje Vatroslav Živković iz studija Limunada. Tea i Ivana, prijateljice iza benda, na „DOSL"-u su istražile svoju poziciju unutar pop-punk svemira, a rezultat je album koji je istovremeno iskren, glasan i poprilično „šašav“.

Za promociju albuma pripremile su koncert s bendom. Ističu kako su u bendu sve cure te kako istinski razumiju misiju i viziju Onih cura, a svojim vještinama i kul stavom podižu cijelu priču na novu razinu.

Promocija je planirana zajedno sa slovenskim art punk bendom balans. Kombinacija ova dva benda zagrebačkoj publici pružit će novi uvid u ono što punk može biti.

Lollipop punk night, službeni naziv ove duple promocije, održat će se 9. listopada 2026. u AKC Attack. Karte je moguće kupiti u pretprodaji po „extra love" cijeni od 15 €, dok će se na upadu naplaćivati 10 €. Ovim, dosad neviđenim, twistom u cijenama htjele su „dati priliku svim superkul osobama koji obožavaju scenu da podrže artistice, dok će na upadu biti karata za one superkul osobe koji su zaboravili na ovu jedinstvenu priliku."

One cure su na sceni prepoznate po vrlo energičnim i zabavnim nastupima, pa ono što pripremaju za početak jesenske sezone ne želite propustiti.