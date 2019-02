One su ljubav tražile u nekoliko sezona: Vratila se i 'kaubojka'

U trećoj epizodi desete sezone 'Ljubav je na selu' kandidatkinje su upoznale svoje farmere. Prije prvih zajedničkih susreta Marijana Batinić (37) je došla pozdraviti djevojke i vidjela nekoliko poznatih lica.

Ruža Pejić (43) već se javnosti predstavila u osmoj sezoni kad se prijavila kako bi osvojila srce farmera Andre Bogunovića. Ruža je bila u braku 14 godina iz kojeg ima odraslog sina. Ova Brođanka kao svoje vrline navodi to da je vrijedna i snalažljiva, a ljudi joj često kažu da joj je mana to što je u duši bajkerica, iako sama ne vozi motor, nego zato što ima nemiran duh. Ovog puta se prijavila kao kandidatkinja za Istrijana Željka Bilića (42). On ju je, kako kaže, privukao svojom mačkom i ljubavlju prema životinjama.

Foto: rtl

U show se ponovno vratila i Marija koja se prijavila kako bi osvojila Ljubu Bebića (67).

Foto: rtl

- Voljela bih da me nauči kako se pravi maslinovo ulje - zaključila je Marija.

Marijana je predstavila još dvije 'povratnice' koje su bile u istoj sezoni.

Foto: rtl

Jedna od njih je i Sonja Kralj (22) koju je Marijana proglasila zlatnom djevojkom. Ovog puta su se djevojke prijavile za farmera Jovana Karapandžu (31).

Sanja Kralj 22-godišnja je studentica Veterinarskog fakulteta. Dolazi iz Zagreba, a u slobodno se vrijeme druži s prijateljima. Jako voli životinje pa se u budućnosti vidi s kućom punom pasa i mačaka, no ne voli baš krave, konje i svinje jer ih se boji.

Jovan joj se svidio jer je simpatičan i čini se iskren. Ova zabavna, iskrena i otvorena studentica već se jednom okušala u emisiji 'Ljubav je na selu' – u osmoj sezoni bila je kod farmera Zorana Antičevića.

Foto: rtl

Simpatična Splićanka Ksenija Munitić se vratila s novim imidžem.

Foto: rtl

- Ovo je nova potraga. Potraga za srodnom dušom. Svaki put nešto novo, nešto ekstra - kaže Ksenija. Riđokosa 'kaubojka' je obećala da će i zapjevati ako prođe dalje.

- Kaubojka sam, kaubojka sam, volim rijeke sve, volim sada i more... - pjevala je Ksenija u prošlim sezonama i oduševila gledatelje, ali ne i farmera Stanka Rajčića koji je nije izabrao za svoju partnericu. Ksenija je krenula dalje te se prijavila kako bi se borila za naklonost Marka Skelina.

Foto: rtl

Rasema Vladetić (63) se također vratila, s Ivanom nije 'kliknulo', ali možda će s Markom Skelinom (61). Ona je odabrana i za zlatnu djevojku.

Rasema dolazi iz Donjeg Lapca vrijedna je i radišna domaćica, po struci kuharica, koja se posebno ponosi činjenicom da je uz oca naučila raditi u građevini pa je tako sama sebi sazidala kuću!

Bila je u braku 25 godina, no nakon toga nije imala nijednu značajniju vezu, a sada je presudila usamljenost. Naglašava da joj treba energičan, romantičan i pozitivan muškarac bez poroka s kojim bi svako jutro ispijala kavu i pokazala mu svoje zavidne kulinarske sposobnosti. Zbog pravog muškarca spremna je preseliti se i u drugi grad, a njezin je moto 'sve za ljubav'. Slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi šećući sa svojim životinjama.

I Valerija Lisica je ponovno u showu. Ovo joj je drugi put da sudjeluje u 'Ljubav je na selu'.

- Bila sam prije dvije sezone ovdje. Boris mi se čini kao vrlo draga i simpatična osoba pa sam pokušala ponovno - kaže Valerija.

Foto: rtl

Mlada Zagrepčanka Rebecca Schauer (25) je još jedno poznato lice emisije 'Ljubav je na selu'. Nakon što je bila na farrmi Alojza Kanceljaka, koji je na kraju zaprosio drugu, pisala je i prošle godine jednom od farmera. On je nije izabrao, a sad joj se svidio Dragan Ljiljak (35).