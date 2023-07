One su najvažnije žene koje 'čuvaju leđa' Livakoviću: I žena i mama su samozatajne ljepotice

Zamislite, što sve govore, i što stoji, i naravno, ono što nipošto nije istina. Kao da je lako imati prezime Livaković na leđima. Obilježen si aferama, a nemaš veze s istima, pa ni sam Dominik ne živi s ocem preko 20 godina, govori poznavatelj obiteljskih prilika čovjeka koji je poznat kao vrstan golman.

Do reprezentativnih vrata se uspinjao godinama, dugo se tražio kojim će se sportom baviti, ali balunom, kako loptu zovu u Dalmaciji, zauvijek je ostala njegova sportska ljubav.

No, iza njega preko 28 godina stoji majka Manuela, žena koju su Zadrani oduvijek smatrali gradskom ljepoticom. Odrasla na periferiji, a i sama ima sportske gene. Naime, njeno rođeno prezime je Skoblar i u direktnoj je rodbinskoj vezi s nogometašem Joškom Skoblarom, koji je 1971. godine i dobio Zlatku kopačku, i to kao igrač Olympiquea iz Marseillesa.

Majka bila glavna

Na Dominikovom putu je ipak bila glavna majka. Otac Zdravko i majka Manuela rastali su se kad je bio dijete. Ostao je s majkom i živio je nekoliko godina u gradskom naselju Petrići. Manuelu pamte tamo kao okretnu ženu koja je kad su u žaru dječjih igara s loptom one zapinjale po krovovima i stablima, bila osoba koja ih je skidala.

Samozatajna i bez ijedne izjave o aferama bivšeg muža, vodi život koji je daleko od medija, a s novim životnim partnerom je dobila još troje djece. Ni njih nisu preskočili sportski geni. Dominikov polubrat Šimun je vrstan košarkaš.

Cijela obitelj je vrlo radišna majka je još kao tinejdžerica radila u samoposluzi, poslije je imala lanac butika, a sad su se prebacili na suvenirnice.

Zgodna, pristojna i uvijek odlično odjevena, sebe je ostvarila kao majka, djecu joj svi znaju u kvartu, u koji su se doselila prije dvadesetak godina i započela novi obiteljski život.

- Pije kavu, baš kao i svi mi, nikad na njoj ne postoji ni jedan znak arogancije, uz nju se ne vežu nikakve tračevi, a kome je mogla pomoći to je svakako i učinila - rekla je njena prijateljica koja ju uvijek nagovara na veće pojavljivanje u javnosti, no Manuela to uvijek - odbija.

A kakva majka, takvu je i suprugu izabrao Dominik.

Supruga Helena također samozatajna

Naime, prošlog ljeta, nakon punih pet godina veze oženio prelijepu Zagrepčanku Helenu Matić, koja je također poznata kako ju se ne može vidjeti u noćnim izlascima. Helena je završila i fakultet, i to Tekstilno-tehnološki, a zli jezici su pričali kako ju Dominikova obitelj nije lijepo primila.

Sve su to mladenci demantirali kao i sama Manuela koja je izjavila da bolju suprugu nije mogla poželjeti za svog sina. Vjenčanje od stila i ukusa odigralo se u zadarskom katedrali svete Stošije, tek pedesetak metara od stana u kojem je Dominik odrastao.

Poznati kako velike estete, svi su izgledali besprimjerno, no poseban dodatak vjenčanju celebritija je bio odnos Dominika i najmlađe mu sestre Tereze koja je s bratom plesala i veselila nakon izlaska iz crkvene ceremonije.

Ime oca provlačilo se u aferama

Vrijedni i nenametljivi, Livakovići su tako postali potpuno suprotno od onog za što mu sve terete oca Zdravka.

Bivši državni tajnik, koji je uz to jedan od najboljih prijatelja Božidara Kalmete čije se ime nalazilo u bezbrojnim aferama, a koji je uz to jedan od najboljih prijatelja Božidara Kalmete, jednostavno ih nije okrznulo.

Otac ne vodi sportski život, rijetko ga se može vidjeti u Zadru, a ni Dominiku nije drago da se uopće on spominje u bilo kakvom kontekstu.

Jednostavno, uz pomoć majke i odnedavno supruge, drži se svojih postulata, a to su predan rad i rijetko davanje bilo kakvih izjava za medije, a svako slobodno vrijeme provodi u društvu supruge Helene i psića Cruza.