Livaković: Svaki dan čitam da sam u drugom klubu, a vidim da je sad panika oko transfera...

U Dinamo je došao prije sedam godina i vrlo brzo postao prvi golman. Od tada se ne odvaja od maksimirskih stativa, a njegova karijera krenula je prema gore strelovitom brzinom. Postao je i prvi golman reprezentacije, a krajem prošle godine i jedan od najboljih golmana Svjetskog prvenstva u Katru. Fantastični nastupi i velike obrane protiv Japana i Brazila nisu prošle nezapaženo u nogometnom svijetu. Mnogim europskim klubovima zapeo je za oko, ali novu sezonu opet će dočekati u Dinamu.

Kapetan Dominik Livaković povest će 'modre' u subotu u juriš na novi trofej. Susretom protiv Hajduka u Superkupu i službeno započinje nova sezona. Najveći hrvatski klubovi susrest će se i tjedan dana kasnije na istom mjestu, ovaj put u sklopu prvog kola HNL-a.

Klub se nije pojačao, ali ni oslabio. Najbitnija imena su na broju pa su ambicije iste. Naslov prvaka, vratiti Rabuzinovo sunce u svoje vitrine i grupna faza Lige prvaka. No, za početak, trofej u Superkupu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svaka sezona je naporna i duga. Dinamo je specifičan klub koji svaku sezonu započinje jako rano upravo zbog kvalifikacija za Europu. Ako tome dodate i reprezentativne obveze onda stvarno ostaje malo vremena za odmor, ali navikao sam. To je život profesionalca i lijepo je vidjeti da sam vratar s najviše minuta u posljednjih godinu dana. Naravno da osjećam blagi umor, ali čim krenu utakmice odmah zaboravim na to - rekao je Livaković za Dinamove stranice.

S Hrvatskom je osvojio tri medalje, a s Dinamom je postao nezaobilazan član europske elite.

- Ovo što Dinamo radi godinama i što je naša reprezentacija napravila zadnjih godina je odličan materijal za neki sportski film. Mislim da nekada nismo ni svjesni što smo sve napravili. Kao i svakom igraču, igrati za reprezentaciju za mene je velika stvar i apsolutna privilegija. Dugo smo čekali nakon 1998. na neki veliki uspjeh i evo, uspjeli smo pokazati cijelom svijetu da smo zapravo velika nogometna zemlja. Najviše mi je drago zbog naših navijača. Kad se samo sjetim Rusije i Katra… Sjajnih dočeka, atmosfere, ljubavi prema nama i prema domovini. Sjajan osjećaj. Žao mi je naravno za Ligu nacija. Bili smo tako blizu, ali opet moramo biti ponosni na taj rezultat. Mislim da je naša najveća pobjeda bila kada je naša reprezentacija igrala u Nizozemskoj, a mi smo se osjećali kao da igramo doma. Stadion pun kockica, pjesma i potpora od prve do zadnje minute. Stvarno smo poseban narod i drago mi je da sam dio te generacije koja je ostavila veliki trag na svjetskoj nogometnoj sceni. Nema mjesta odmoru i evo već se spremamo za kvalifikacije za EURO u Njemačkoj. Napravit ćemo sve da se plasiramo i ondje, a kakvu tek tamo atmosferu možemo očekivati, iskreno naježim se samo od pomisli na to haha.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hajduk, Rijeka i Osijek ojačali su momčad novim igračima, no u Dinamo je došao samo francuski stoper Max Bernauer. Za navijače je to premalo, nadaju se novim imenima koji će pojačati momčad uoči kvalifikacija za Ligu prvaka, no čelnici su očito mišljenja da je ekipa dovoljno jaka da i ove sezone izbori najelitnije europsko natjecanje.

'Ljudi, nema panike'

- Ima puno mladih i talentiranih igrača kojima se vidi ta glad u očima. S pravom su dobili priliku biti ovdje i sigurno im je to vrijedno iskustvo. Sjećam se kada sam i ja bio u njihovoj situaciji. Trude se i to je najbitnije. Samo radom mogu pokazati da zaslužuju biti dio ove ekipe. Max je jedini novi igrač i mislim da se dobro uklopio. Jasno da će mu biti potrebno još vremena da se prilagodi na nas i na ligu, ali dobar je igrač i odličan dečko i učinit ćemo sve da se što bolje snađe ovdje i pokaže da je pojačanje za nas. Vidim da je u medijima panika oko dolazaka i odlazaka. Uvijek je to tako u Dinamu. Ponavljam da smo i dalje svi na okupu, novi igrači su dobrodošli, ali nema panike s obzirom da nema ni odlazaka. Ako ih bude, vjerujem da će klub znati reagirati na najbolji mogući način - kazao je Livaković.

Dolaskom Livakovića kao da je započela nova era u Dinamu. S klubom je čak triput prezimio u posljednjih pet sezona.

- Mogu reći da kako je rastao Dinamo, rastao sam i ja. Puno sam toga prošao s ovim klubom. Sretan sam i ponosan na sve to, ali i svjestan da se ne živi od prošlosti. Jednako sam gladan uspjeha i motiviran kao i prvog dana. Svake sezone želimo još više i još bolje. Ciljevi Dinama su jasni. Početak sezone je uvijek težak i zahtjevan i moramo biti maksimalno koncentrirani. Odmah na početku igramo čak tri utakmice na svom Maksimiru gdje nas je prošlu sezonu pobijedio jedino Milan. Imamo odlične rezultate kad igramo doma. Tu su naši navijači i jedva čekamo početak sezone - rekao je Livaković.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U je Dinamu postao golman s najviše europskih nastupa te rekorder po broju uzastopnih minuta bez primljenog gola u grupnoj fazi europskog natjecanja. Ukoliko 'modri' i ove sezone izbore grupnu fazu Europe, mogao bi postati drugi igrač s najviše europskih nastupa iza Arijana Ademija.

Superkup s Hajdukom, derbi s Hajdukom pa prvi europski dvoboj, raspored je na početku Dinamove sezone.

- Prva utakmica i odmah borba za pehar. Isti start smo imali i prošle sezone. Volim igrati takve utakmice i mislim da je dobro za nas da odmah na početku prije Europe imamo zahtjevne utakmice s Hajdukom. Sigurno da nam odgovara da igramo kod kuće pred svojim navijačima i što ne moramo na putovanja prva tri kola jer toga nam neće nedostajati u ovom razdoblju kvalifikacija za Europu.t

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Villarreal je zagrizao za Livakovića, želi ga i Fiorentina, ali on je i dalje na Maksimiru. Maksimalno fokusiran i koncentriran za početak sezone. A razgovor o transferu uskoro će doći na red.

- Svaki dan čitam da sam u nekom drugom klubu haha. Ne znam što donosi budućnost, ali mogu reći da sam ponosan što sam kapetan ovog velikog kluba i natjecati se u europskim utakmicama, osvajati titule... Dugo sam u klubu i moja ljubav prema Dinamu je neupitna. Danas je normalno, a pogotovo u Dinamu, da igrači odlaze i dolaze s obzirom da klub živi od prodaje i Europe. Vidjet ću s klubom što je najbolja opcija za obje strane pa ćemo zajednički donijeti odluku.