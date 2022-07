One su nasljednice svojih očeva: Hana, Elena, Ivana, Barbara i Lea gaje istu strast za glazbu

Ivana Kovač (44), Hana Huljić (31), Brigita Vuco (23), Elena Kitić (24), Lucija Lea Radolfi, Barbara Suhodolčan (30), kćeri su poznatih glazbenika koje su krenule stopama svojih očeva. Neke svakodnevno gledamo i slušamo, dok druge nešto manje.

Ivana Kovač odrastala je uz najveće hitove svoga oca Miše Kovača (81) pa je bilo i za očekivati da će kad tad i ona propjevati. Potkraj 2006. dolazi na glazbenu scenu te s Mišom snima duet 'Nema mi do tebe' za njegov album 'Ja sam kovač svoje sreće'. Iste godine, postaje pjevačica grupe Magazin te zajedno objavljuju album 'Dama i car'. Četiri godine kasnije, 2010. odlazi iz grupe te nastavlja solo karijeru. Godine 2013. objavljuje album 'Crno Vino, Crne oči' s kojim je njezin otac jako zadovoljan.

- Kad smo snimali naš prvi duet, ja sam se tek trebala dokazati kao pjevačica. Ni sama nisam znala kako će moje pjevanje ljudima zvučati. Tješila sam se da će, ispadne li grozno, publika to nakon nekoliko tjedana zaboraviti. Ali Mišo, kojeg tako zovem iz ljubavi, već je tada vjerovao u mene, mnogo više nego što sam vjerovala sama - ispričala je svojevremeno u intervjuu za Jutarnji list.

Splićanka Brigita Vuco, kći Siniše Vuce (51), prvi nastup imala je Dori gdje se predstavila s autorskom pjesmom 'Noći Pijane'. Nakon tog glazbenog natjecanja 2021. dobila je ogromnu podršku obitelji, prijatelja i fanova. Ipak, odlučila se za potpuno drugačiji glazbeni pravac od svog oca - trap.

- U tom smjeru trenutno idem i sa svojim timom, kako sam već rekla, pripremam mnogo pjesama i očekujem još bolje reakcije od onih reakcija na pjesmu 'Noći pijane'. To sam ja, to je moja umjetnost i sad se tako želim i predstaviti publici - otkrila je mlada pjevačica u intervjuu za Story. Unatoč tome, otac je ponosan na nju.

- Ponosan je na mene što sam odlučila slijediti svoje snove, što sam svoja, što ne pokleknem pred lošim komentarima... Unatoč tome što smo u totalno drugačijim stilovima, ljubav prema glazbi i moj nedavni ulazak na scenu nas je jako zbližio - rekla je.

Očevim stopama krenula je i kći Mile Kitića (70), Elena, koja je u petak bila glavna atrakcija na 100% Gang Open Air festivalu na Zrću. Ima 24 godine, a već je 'daleko' dogurala u glazbenim vodama. Snimila je par svojih pjesama koje na YouTubeu imaju više od milijun pregleda, a neke od njih su: 'Laži', 'Fobije', 'Svemir', 'Harakiri'. Na njezinim spotovima rade stručnjaci koji brinu da svaki bude na svjetskoj razini, a 2015. čak je jedan snimila u Americi.

Kći Davora Radolfija (66), Lea Radolfi odrasla je uz očevu glazbu i voli njegove skladbe. Počela je pjevati u zboru, a iako je upisala Rock akademiju ubrzo je odustala. Za razliku od oca koji je karijeru izgradio na latino zvuku, Lea je glazbenu scenu osvojila u alternativnom pop rock sastavu Judette koji je kratko, ali zapaženo djelovao. Donijeli su hitove 'Voli me', 'Rio', 'Vjerujem' i 'Žuti vlak', a ostvarili su suradnju i s Johnom iz grupe M.O.R.T u pjesmi 'U mrak'. Godine 2020. snimila je s ocem duet 'Novi čovjek sam sutra', za koji su zajedno napisali tekst, dok je glazbu i aranžman napisao Davor.

- U duetu s kćerkom Leom dobila je još jednu dimenziju, više intimnu i emotivnu, jer smo tekst radili zajedno. Pjesma je bezvremenska za čovjeka koji traži svoje mjesto, kako u sadašnjem tako i u budućem životu. Posebno sam uživao pjevati s Leom jer kroz život dijelimo ljubav i emociju prema glazbi iako smo u različitim glazbenim žanrovima. Ovaj put putujemo zajedno i uživali smo u tome - rekao je ranije Radolfi.

Hana Huljić pjeva, piše i sklada pjesme, a sve što radi najviše kritizira njezin otac Tonči Huljić (60). Glazbenu karijeru započela je izvan Lijepe naše. Nastupala je kao glavni vokal u timu Maksima Mrvice (47) na turnejama diljem svijeta, a zapjevala je kasnije i 'Srce za vodiča' s Petrom Grašom (46), koji joj je sada suprug.

- Sve su to bila lijepa iskustva. No, ja sam osim toga ostvarila i neka druga glazbena ostvarenja koja nisu pod okom javnosti, a koja smatram svojim najvećim uspjesima. To su moje klasične skladbe, čiji nastanak zahtijeva puno rada i vremena. Nadam se da će ljudi imati priliku čuti i to jer samu sebe ne smatram pjevačicom, kako me se često naziva, nego skladateljicom - rekla je novopečena majka malene Albe u intervjuu za Jutarnji list.

Otkrila je tada i kako glazbene gene ima s očeve i majčine strane.

- S obje strane obitelji imam dobre glazbene gene. Moj dida Ivo bio je lijepi tenor, možda od njega - ispričala je Hana koja je odrasla u glazbeničkoj obitelji i svako jutro se budila uz zvuk klavira koji bi svirao njezin tata.

Kći Rajka Suhodolčana (58), sopranistica Barbara Suhodolčan, svoj prvi 'veliki nastup' imala je sa sedam godina na Turbo Limach Showu. To je bio, rekla je ranije, totalni fijasko, jer imala tremu te strah od nepoznatog. Danas pak toliko voli pjevati i dijeliti glazbu s publikom da najradije s pozornice ne bi ni silazila. Debitirala je 2017. godine ulogom Amalie u Verdijevoj operi 'I masnadieri' u Kini gdje je među 28 glazbenika iz cijelog svijeta predstavljala Hrvatsku. Za svoj dosadašnji rad dobila je nekoliko međunarodnih i državnih nagrada, a uz to se izdvajaju i koncerti izvan Hrvatske. Ona je i kantautorica, napisala je glazbu za svoju prvu pjesmu 'Ne fališ mi ti'. Često pjeva i s ocem koji joj je najveća mentor i savjetnik.

- Ne samo zato što je moj otac, već zato što znam da je u životu sve napravio sam, a uz to je uvijek bio pošten i iskren. Ide glavom kroz zid i nikad se neće prikloniti većini ako u to ne vjeruje, zbog čega je možda i za neke stvari bio zakinut, ali bar mirna srca i čiste duše može svaku večer zaspati. Za moj nastup u Kninu svi su doma prštali od ponosa, pomno su pratili cijelu svečanost, pustili su i suzu, a mama i dan danas ne diše dok ja pjevam - rekla je u intervjuu za Večernji list.

