Oni su naslijedili Culkina u 'Sam u kući': Pogledajte gdje su sad

Stiglo je ponovno doba godine kada se na TV-u emitira popularni božićni serijal filmova 'Sam u kući'. U prva dva dijela glavnu ulogu Kevina odigrao je Macaulay Culkin te se ubrzo nakon toga probio na filmsko tržište.

Međutim, gdje su danas preostala tri glavna glumca kojima se nekada predviđala sjajna karijera u Hollywoodu?

Alexander David Linz

Foto: imdb

Mladi glumac još je u 90-ima odigrao niz uloga u američkim filmova uz slavna imena poput Georgea Clooneya, Michelle Pfeiffer i Jim Carreya.

Ipak, uloga kojom se najviše istaknuo bila je ona Alexa Pruitta u blagdanskom hitu 'Sam u kući 3' iz 1997. Usprkos tome što film nije uspio nadmašiti prvi i drugi dio - 'Sam u kući' i 'Sam u kući 2', postao je vrlo uspješan. Uloge su se samo nizale, a Linzu se predviđala uspješna karijera u Hollywoodu. Međutim, 2007. godine odlučio se povući iz filmske industrije.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Linz se posvetio obrazovanju. Diplomirao je 2011. na Kalifornijskom sveučilištu Berkeley, a radio je u Odjelu za promet Los Angelesa i zakladi za javno zemljište. Godine 2017. završio je magistarski studij urbanog i regionalnog planiranja.

Iako se danas vrlo malo zna o njemu, strani mediji navode kako radi kao pravni istraživač za jednu kalifornijsku tvrtku.

I svoj osobni život drži u privatnosti te, iako ima društvene mreže, čini se kako ih ne koristi. Neki obožavatelji tvrde da su ga vidjeli kako šeće ulicama Los Angelesa sa suprugom i dvoje djece, no ništa od toga nije potvrđeno. U slobodno vrijeme, Alex se bavi pjevanjem te sviranjem bubnjeva i gitare.

Mike Weinberg

Foto: PROMO/kolaz

Film 'Sam u kući 4' iz 2002. donio je tada devetogodišnjem Weinbergu značajan uspjeh. Glumac je u međuvremenu odigrao nekoliko uloga u niskobudžetnim filmovima, no karijera nije dugo potrajala.

I on se odlučio posvetiti obrazovanju te je 2015. stekao diplomu na Sveučilištu u Michiganu. Godine 2021. osnovao je prostor za zabavu i razne događaje 'Nightscape' koji se nalazi u Nashvilleu.

Christian Martyn

Foto: Screenshot/YouTube.

Martyn je 2012. godine odigrao glavnu ulogu u filmu 'Sam u kući 5', koji je izazvao najgore reakcije publike u odnosu na prethodne dijelove. Međutim, 23-godišnji Martyn nastavio se baviti glumom. Do sada je odigrao ulogu u seriji 'Anne With An E' kao sporedan lik, a glumio je i uz Brendana Frasera u trileru 'Breakout' iz 2013. Aktivan je na svom Instagram profilu gdje sa svojim pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života.