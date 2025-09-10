Opa! Hilary Duff vraća se glazbi nakon deset godina pauze...

Nakon čak deset godina pauze, Hilary Duff (37) se vraća na glazbenu scenu. Popularna glumica i pjevačica u utorak je potvrdila da je potpisala ugovor s diskografskom kućom Atlantic Records, a osim nove glazbe, sprema se i dokumentarna serija o njezinu povratku.

Serijal će režirati Sam Wrench, a fanovi će napokon dobiti priliku zaviriti u Hilaryin svijet bez filtera. Bit će tu svega, od obiteljskog života, preko snimanja novih pjesama i proba, do trenutka kad će prvi put nakon više od desetljeća ponovno stati na pozornicu. Na Instagramu je vijest popratila u svom stilu, kratko, ležerno i uz dozu humora.

- Nova glazba… ili nešto - poručila je na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Podijelila je i nekoliko fotografija, među kojima je i ona iz studija dok grli supruga Matthewa Kome, koji očito sudjeluje u stvaranju nove glazbe. Oni koji je prate znaju da Hilary već neko vrijeme najavljuje povratak. Još prošlog kolovoza, kad je obilježavala 22. godišnjicu svog drugog albuma 'Metamorphosis', Hilary je dala naslutiti da se nešto kuha.

- Iako su mi to daleka sjećanja, hvala vam što ste se pojavili na način na koji jeste. Nastavit će se… - poručila je tad fanovima.

Foto: Instagram

Slično je bilo i u lipnju, na 10. godišnjicu albuma 'Breathe In. Breathe Out.' Duff je tad priznala da taj album 'nije postigao veliki uspjeh', ali je istaknula da se na njemu osjetio rad koji je bio 'autentičan'. I naravno, sve je začinila humorom. Obratila se fanovima koji su na TikToku preuzeli dio krivnje što album nije doživio veći uspjeh.

- Vidim da svi krivite sebe na TikToku, zapravo nije vaša krivnja (ali zapravo je bila), samo se šalim, ali nemojte dopustiti da se to ponovi… sljedeći put… u redu - poručila im je.

Foto: Instagram