Obavijesti

Show

Komentari 1
PONOVNO U STUDIJU

Opa! Hilary Duff vraća se glazbi nakon deset godina pauze...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Opa! Hilary Duff vraća se glazbi nakon deset godina pauze...
4
Foto: Instagram

Glumica i pjevačica potvrdila je da ponovno ulazi u glazbene vode, deset godina nakon posljednjeg albuma 'Breathe In. Breathe Out.'

Nakon čak deset godina pauze, Hilary Duff (37) se vraća na glazbenu scenu. Popularna glumica i pjevačica u utorak je potvrdila da je potpisala ugovor s diskografskom kućom Atlantic Records, a osim nove glazbe, sprema se i dokumentarna serija o njezinu povratku.

ONA ĆE SKORO RODITI Suprug Hilary Duff otišao je na vazektomiju pa svima ispričao kako je bilo: 'Bolje nego zubar'
Suprug Hilary Duff otišao je na vazektomiju pa svima ispričao kako je bilo: 'Bolje nego zubar'

Serijal će režirati Sam Wrench, a fanovi će napokon dobiti priliku zaviriti u Hilaryin svijet bez filtera. Bit će tu svega, od obiteljskog života, preko snimanja novih pjesama i proba, do trenutka kad će prvi put nakon više od desetljeća ponovno stati na pozornicu. Na Instagramu je vijest popratila u svom stilu, kratko, ležerno i uz dozu humora.

- Nova glazba… ili nešto - poručila je na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Podijelila je i nekoliko fotografija, među kojima je i ona iz studija dok grli supruga Matthewa Kome, koji očito sudjeluje u stvaranju nove glazbe. Oni koji je prate znaju da Hilary već neko vrijeme najavljuje povratak. Još prošlog kolovoza, kad je obilježavala 22. godišnjicu svog drugog albuma 'Metamorphosis', Hilary je dala naslutiti da se nešto kuha.

- Iako su mi to daleka sjećanja, hvala vam što ste se pojavili na način na koji jeste. Nastavit će se… - poručila je tad fanovima.

Foto: Instagram

Slično je bilo i u lipnju, na 10. godišnjicu albuma 'Breathe In. Breathe Out.' Duff je tad priznala da taj album 'nije postigao veliki uspjeh', ali je istaknula da se na njemu osjetio rad koji je bio 'autentičan'. I naravno, sve je začinila humorom. Obratila se fanovima koji su na TikToku preuzeli dio krivnje što album nije doživio veći uspjeh.

- Vidim da svi krivite sebe na TikToku, zapravo nije vaša krivnja (ali zapravo je bila), samo se šalim, ali nemojte dopustiti da se to ponovi… sljedeći put… u redu - poručila im je.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
ZANOSNA INES

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledatelji su upoznali 2015. u 'Ljubav je na selu', a od tada je više puta tražila ljubav i mijenjala farmere, od domaćih do onih iz inozemstva. Ovih dana podijelila je fotografiju s druženja s kolegicama iz showa
Aleksandra Prijović stigla kući s prinovom, Brena joj priredila slavlje i zatrpala je poklonima!
OBITELJSKA RADOST

Aleksandra Prijović stigla kući s prinovom, Brena joj priredila slavlje i zatrpala je poklonima!

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović nakon nekoliko dana u bolnici vratili su se kući s bebom. Uz njih su bili najbliži, a prije šest godina dobili su sina Aleksandra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025