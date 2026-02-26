Opasna Slovenka: Nuša je pravi igrač pa joj se cure miču s puta

Kao što je to već postalo uobičajeno u vili, djevojke su uz doručak i kavu komentirale najzanimljivije događaje iz prijašnjeg dana i čekale nove spojeve.

Sofija misli da su se djevojke malo okrenule protiv Nuše, a Helena priznaje da zbog jučerašnje drame s njom - nije ugodna situacija u kući.

Foto: RTL

- Svi osjetimo da je tu nešto bilo - iskrena je Helena.

- Od prvoga dana Anastasiju i mene gledaju kao prijetnju i zato nas baš i ne vole. Nije više u pitanju samo Karlo koji nam je pokazivao najviše pažnje, tu je sad i Petar koji to isto radi - kaže Nuša koja smatra da je to razlog napetosti u vili.

Foto: RTL

Sorayi se Karlo baš svidio, a i Helena razmišlja o njemu pa je tako Antoneli otkrila kako jedva čeka da se vrati u njegov tim jer ne osjeti to nešto s Petrom.

- Teška nam je ova pozicija. Trebaš dobiti ružu od nekoga da bi mogao ići nekome drugom - iskrena je Antonela.

Laru zanima kakva je to drama bila sinoć, a djevojke objašnjavaju da je svaka od njih iznijela svoje mišljenje za večerom da bi se na kraju porječkale Nuša i Antonela.

Foto: RTL

- Iskreno, nije mi žao, mislim da sam imala mjeru i nisam je htjela povrijediti, svakako sam htjela reći svoje mišljenje i stati na stranu koja je ispravna - kaže Antonela i nastavlja:

Foto: RTL

- Mislim da se za Nušu zna da je jako dobar reality igrač, ona ima iskustva u realityju pa joj se djevojke malo miču s puta.

Djevojkama je jako ugodno u Petrovu društvu, a Anastasia otvoreno kaže:

Foto: RTL

- Osjećam se pored njega jako opušteno. Neću zatvoriti vrata za možda građenje nečeg više od prijateljstva, ali zasad to gledam kao prijateljstvo.