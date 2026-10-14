Opća opasnost prvi put u novom sastavu nastupa u Zagreb

Opća opasnost vraća se tradicionalno, ali i ekskluzivno u novoj postavi u klub Boogaloo 23.01.2027 odakle su i počeli svoj veliki povratak pred hrvatsku publiku i to sa jednim od najboljih rock vokala Zoranom Mišićem. Po prvi puta nakon ljetnjeg predstavljanja novog singla i novog vokala svi ljubitelji ovog benda kojega prati vojska obožavatelja moći će uživati u vrhunskoj svirci i poneki ponovno obući prepoznatljive spremljene majice. Opća opasnost dolazi sa još žešćim rokerskijim energičnijim zvukom, stoga je ovaj koncert rock poslastica koja se ne propušta.

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Nakon razdoblja velikih promjena, Opća Opasnost ponovno punom snagom kroči svojim dobro poznatim rock'n'roll putem. Odlazak osnivača i vođe benda Slavena Živanovića Žiže ostavio je neizbrisiv trag, a okosnicu benda i dalje čine dugogodišnji članovi Igor, Sojka i Kameni. Uz njih, novu postavu danas čine gitarist Nenad Dujmić Neno i vokal Zoran Mišić Zoki, koji su u bend donijeli novu energiju, karakter i ideje, pritom čuvajući ono po čemu je Opća Opasnost desetljećima prepoznatljiva.

Novo poglavlje obilježio je i singl „Nebo iznad nas“, pjesma snažne simbolike koju potpisuju Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac. To nije pokušaj povratka na staro, nego nastavak priče koja još uvijek ima što reći. Jer, kako kaže jedan od Žižinih stihova – Opća opasnost u tebi non-stop svira. A svirat će i dalje na mjestu odakle su krenuli osvajati publiku. Boogaloo tradicionalno svake godine ugošćavao je Opću opasnost čiji su koncerti uvijek bili krcati. Znamo što znači kad netko preuzme mikrofon velikog benda koji postoji više desetljeća. Taj poziv je velika prilika, ali dolazi s teretom. Zato kad je obavljeno da ga preuzima Zoran Mišić, čovjek kojeg veći dio publike pamti iz talent showa, i znaju njegove glasovne mogućnosti, a i sam je sa bendom snimio duet „Tri rijeke“, te je tako bio logičan izbor i većina publike je taj izbor jako dobro prihvatila. U sam bend unio je novi rokerskiji štih, a nakon njegovog ulaska i ponovnog vraćanja benda odmah su širom Hrvatske uslijedili koncerti!

Opća opasnost je svoj put počela početkom 90-tih i koncertno krenula u osvajanje hrvatskih klubova. .Sa svojim žestokim i pjevnim pjesmama brzo su došli do publike i vinuli se u vrh hrvatske glazbene scene. Kako je devedesetih bend Opća Opasnost izazivao je poprilično zanimanje na hrvatskoj rock-sceni, a publika je i tražila da se vrate, organizatori velikog spektakla grupe Whitesnake u Hrvatskoj 2008.g. baš njima upućuju pozivnicu da nastupe kao support bend ovim rock legendama. Ponovno su kao support nastupili i 2009 Uriah Heep-u. Nakon tih koncerata kreće nova era Opće opasnosti koja dominira hrvatskom rock scenom!



Opća opasnost, vrativši se na scenu 2009 na zahtjev svojih obožavatelja sa odličnim albumom “Vrati se na svjetlo”, brzo se vinula na sam vrh hrvatske scene. Legendarni Županjski rokeri otada pune sve koncertne prostore i festivale dok ih brojna publika i velika fan zona prati u stopu. Sigurno u Hrvatskoj ne postoji bend sa tolikom fan bazom i istinskom ljubavi prema njihovoj svirci kao što je vjerna publika Opće opasnosti. Sa tim albumom osvajaju brojne diskografske nagrade, a pjesma „Pobjego sam“ ulazi u sam vrh hita za Porin, godinu dana kasnije pjesmi „Tvoje ime čuvam“ je i dodijeljen Porin.

Foto: PROMO





Bend prima i međunarodnu nagradu FENDER-ROLAND I MEGA MUZIKA AWARD po izboru publike za najbolji ROCK-BEND 2010. godine u Hrvatskoj što dokazuje prisutnost njihove glazbe. 2011. ponovno nastupaju kao support ispred slavnog Bon Jovi-a, a potom se nižu koncerti širom Hrvatske. Nakon mnogih nastupa na festivalima i koncertima ne prestaju nizati uspjehe. Njihov album "Rocker... To sam ja" nominiran je za nagradu Porin u kategoriji “Najbolji album rock glazbe”, što dokazuje da struka i publika Opću Opasnost smatraju jednim od naših najboljih rock sastava.

Preko 33 godine Opća Opasnost obogaćuje hrvatsku glazbenu scenu žestokim uspješnicama i predivnim baladama koje se već mogu nazvati klasicima domaće rock scene. Njihove svirke i dan danas su kompaktne, zvučne i svaki puta ostave srce na bini pokazujući svoju koncertnu snagu. Nova snaga sa još rokerskijim i žešćim soundom došla sa izvrsnim vokalom Zorana Mišića pa ne sumnjamo da će ovo biti prava rokerska ekskluziva u Zagrebu i koncert za pamćenje!