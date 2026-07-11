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Zoran Mišić: 'Opća opasnost mi je okrenula život naglavačke'

Piše Dora Pek,
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Zoran Mišić: 'Opća opasnost mi je okrenula život naglavačke'
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
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Novi frontmen Opće opasnosti, Zoran Mišić, govori o djetinjstvu, životu između Njemačke i Hrvatske, obitelji, prvim koncertima i velikim odlukama

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Nekad je uz Opću opasnost odrastao, a danas je njihov frontmen. Kad je bubnjar Josip Kamenski Kameni nazvao Zorana Mišića (37) i pitao ga želi li postati novi pjevač benda, trebalo mu je nekoliko sekundi da dođe do zraka. 'Odsjekle su mi se noge', priznaje. Bio je to poziv koji je stigao 17 godina nakon što ga je publika upoznala u showu 'Hrvatska traži zvijezdu'. Dotad je izgradio život u Njemačkoj, sa suprugom Ivom dobio djecu, pjevao u bendovima Bad Rain i Endeffect te godinama strpljivo gradio karijeru. Danas između proba, koncerata i života u Njemačkoj pokušava pronaći ravnotežu, a sa suprugom sve ozbiljnije razgovara i o povratku u Hrvatsku.

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