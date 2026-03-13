Opera Jakova Gotovca 'Stanac' uskoro na novoj sceni HNK2

Opera zagrebačkog HNK donosi novu kazališnu avanturu - Gotovčevu opernu jednočinku "Stanac" prvi put izvodi na novoj sceni HNK2. Riječ je o produkciji koja je premijerno izvedena 2023. godine u ambijentu Klovićevih dvora, a sad dobiva novo, kazališno ruho.

Djelo jednog od najvećih hrvatskih opernih skladatelja Jakova Gotovca nastalo je pedesetih godina prošlog stoljeća u suradnji s libretistom Vojmilom Rabadanom, prema slavnoj renesansnoj komediji "Novela od Stanca" Marina Držića. Sam Gotovac opisao je djelo kao oper­ni scherzo - brzu, duhovitu i glazbeno razigranu scensku minijaturu smještenu u pokladno vrijeme u kojem je, kako je pisao Držić, "sve moguće".

Držićeva komedija iz 1550. godine, inspirirana talijanskim renesansnim maskerata-prizorima, obojena je živim dubrovačkim koloritom i duhovitim zapletima oko naivnog seljaka Stanca. Upravo taj spoj renesansne satire i Gotovčeve virtuozne glazbe čini ovu jednočinku jednim od bisera hrvatske operne literature. Opera "Stanac" praizvedena je 1959. godine upravo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje se izvodila s jednočinkom "Dalmaro" pod nazivom "Jadranska duologija".

Ova produkcija na sceni HNK2, pod ravnanjem Josipa Šege i u režiji Hrvoja Korbara, nastavlja misiju zagrebačke Opere da publici približi najvrednija djela domaće glazbeno-scenske baštine. Izvedba dolazi i u simboličnom trenutku - HNK u Zagrebu prošle je godine velikom izložbom obilježio 130. obljetnicu rođenja Jakova Gotovca, jednog od ključnih skladatelja hrvatske operne tradicije.

Naslovnu ulogu "Stanca" pjeva Ozren Bilušić, ansambl predstave čine Roko Radovan, Josipa Bilić, Damir Klačar, Josip Galić i Maruška Aras, uz ansambl plesača, Orkestar i Zbor Opere HNK u Zagrebu. S novom scenom HNK2 i ovim razigranim opernim scherzom, Gotovčev "Stanac" ponovno dobiva priliku osvojiti publiku - baš onako kako je to činio još od zagrebačke praizvedbe prije više od šest desetljeća. Izvedbe su na rasporedu 20., 23. i 25. ožujka. 