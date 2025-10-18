Obavijesti

PUNO RAZNIH RECEPATA

Opet uživajte u tjednu Večere za 5 u Rijeci i okolici: Ivana kuha prva, voli isprobati nova jela!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: rtl

Riječki tjedan 'Večere za 5' kraju će privesti Marin Kegalj (42), koji živi sa suprugom, a po struci je vozač te u vožnji stvarno uživa pa nerijetko vozi i u slobodno vrijeme

Ovaj tjedan 'Večera za 5' donosi epizode iz Rijeke i okolice. Prva je kuhala Ivana, agentica za nekretnine, a na večeru su joj stigli Ivan, Suzana, Leonela i Marin.

Ivana Mataija (28) agentica je za nekretnine iz Rijeke i majka dvoje djece. U slobodno vrijeme bavi se crossfitom, a voli i planinariti. Prijavila se u show zbog avanture i novog iskustva, kako bi upoznala nove ljude, isprobala nova jela i možda neka od njih uklopila u vlastitu kuhinju.

TKO ĆE POBIJEDITI? Zdravka zatvara tjedan u Večeri za 5: Ove je sastojke odabrala
Zdravka zatvara tjedan u Večeri za 5: Ove je sastojke odabrala
Foto: rtl

U utorak kuha Ivan Turković (34), rođeni Ogulinac koji živi u Rijeci, pekar je po struci, a trenutačno radi kao građevinski radnik. Ivan je suprug i otac, vedar i druželjubiv te bi sam sebe opisao kao veseljaka, a prijavio se u show jer voli upoznavati nove ljude.

Foto: rtl

Suzana Lenac (39) iz Rijeke već je sudjelovala u Večeri za 5', a tome da joj se iskustvo svidjelo, svjedoči i ponovno sudjelovanje! Suzana je sretno udana majka troje djece, voli plesati, pjevati, družiti se i kuhati, u čemu posebno uživa, kao i u pripremi kolača.

NA VRHU IZJEDNAČENO Što će Karlo kuhati u 'Večeri za 5'? 'Jako se veselim probati...'
Što će Karlo kuhati u 'Večeri za 5'? 'Jako se veselim probati...'
Foto: rtl

Leonela Šop (40) također je iz Rijeke. Majka je troje djece, a već je postala i baka dvoje unučića. Velika je ljubiteljica životinja. Leonela je domaćica, voli provoditi vrijeme u vrtu i šetati, a najdraže joj je provoditi vrijeme s unucima. Opisala bi se kao vedra i druželjubiva, a u show se prijavila zbog zabave i novog iskustva.

Foto: rtl

Riječki tjedan 'Večere za 5' kraju će privesti Marin Kegalj (42), koji živi sa suprugom, a po struci je vozač te u vožnji stvarno uživa pa nerijetko vozi i u slobodno vrijeme. Opisao bi se kao vedra, komunikativna i društvena osoba. Ne skriva kako mu je veliki san biti na televiziji, bilo u filmu, seriji ili reklami, a već je sudjelovao i u showu 'Dođi, pogodi, osvoji'.

Foto: rtl

'Večeru za 5' gledajte na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.10, a epizode su dostupne i na platformi Voyo!

