Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zdravka zatvara tjedan u Večeri za 5: Ove je sastojke odabrala
Foto: rtl

Danas kuha 47-godišnja supruga i majka troje djece, koja radi kao kontrolorka poštanskih ureda. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, voli dekorirati prostor svoje kuće i raditi s cvijećem...

Zdravka Bogdanić zatvorit će sjevernohrvatski tjedan 'Večere za 5' u Strahonincu, gdje će kuhati za Anitu, Slađanu, Natašu i Karla. Jučer je kuhao Karlo, najmlađi član ovotjedne ekipe i ujedno jedini kandidat, koji je za svoju večeru osvojio 37 bodova pa je trenutačno na drugom mjestu, iza Slađane i Anite koje s osvojenih 39 bodova dijele prvo mjesto.

Foto: rtl

Karlo je pripremio kreativnu večeru, iako je imao problema s desertom, a gošće je uistinu iznenadio, a neke i prestravio, svojim iznenađenjem koje je uključivalo zastrašujuće lončare sa strašnim maskama.

Danas kuha 47-godišnja supruga i majka troje djece, koja radi kao kontrolorka poštanskih ureda. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, voli dekorirati prostor svoje kuće, slagati cvjetne aranžmane i raditi s cvijećem.

Foto: rtl

- Volim kuhati, jedva čekam da kuhanje započne - najavljuje današnja domaćica i dodaje: "Prijavila sam se u 'Večeru za 5' da isprobam kuhati ispred kamera."

- Očekujem da će atmosfera biti još bolja nego ovih dana i hrana još finija nego što je bila ovih dana - najavljuje današnja domaćica i dodaje kako joj je ekipa odlična te kako bolju nije mogla ni zamisliti, a Slađana će za današnju domaćicu reći: "Zdravka je meni super, baš mi je sjela i skompale smo se."

Sastojci s kojima će Zdravka pripremiti svoju večeru su sir, orasi, lungić, riža, jabuka, bučino ulje i piletina.

- Lungić - opet pajcek, danas ćemo već početi roktati - komentirat će u svom stilu Nataša, a Anita dodati: "Čim smo u Međimurju i vidim tu sir, orahe i jabuku - njezin desert će biti međimurska gibanica, ja se kladim!"

Foto: rtl

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

