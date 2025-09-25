Što će Karlo kuhati u 'Večeri za 5'? 'Jako se veselim probati...'

Večeras će za Anitu, Natašu, Slađanu i Zdravku u Svetom Martinu na Muri kuhati jedini ovotjedni kandidat, 18-godišnji kuhar Karlo Gracin Šardi. Četvrti domaćin sjevernohrvatskog tjedna 'Večere za 5' rođen je u Šibeniku, ali od ranog djetinjstva živi u Međimurju s bakom i djedom.

Sinoć je ekipu ugostila Slađana. Na večeri smijeha i dobre hrane nije nedostajalo, ekipa se odlično družila, smijala i šalila, a nakon ukusne večere Slađanini prijatelji zapjevali su ekipi. Jučerašnja domaćica za svoju večeru osvojila je 39 bodova i tako trenutačno dijeli prvo mjesto s prvom ovotjednom domaćicom Anitom. Ona, Nataša i Karlo bili su u potpunosti zadovoljni večerom, kao i gostoprimstvom i atmosferom pa su domaćici dodijelili po deset bodova, a Zdravka joj je dala devet bodova.

- Mislim da sam dosta dobra osoba, volim se zafrkavati, zabavan sam, ne bi mijenjao život na selu za životu u gradu, tu mi je ljepše - kaže Karlo, koji slobodno vrijeme provodi uglavnom u društvu prijatelja ili svira klavir ili gitaru.

- Životni cilj mi je jednog dana imati svoj restoran, a u 'Večeru za 5' sam se prijavio jer sam htio iskusiti i tako nešto novo - kaže mladi domaćin, a Zdravka će komentirati: "Kod Karla očekujem nešto novo i moderno i minimalistički na tanjuru."

- Mislim da će biti dobar, da će se potruditi i dati sve od sebe - reći će Anita.

Karlo će svoju večeru pripremiti s lungićem, koprom, pistacijama parmezanom, batatom, šumskim voćem i keksima.

- Lungić je bio jučer i danas se ponavlja, ali nije mi to problem, od toga se može stvarno tisuću kombinacija napraviti - reći će Anita, a Zdravka dodati: "Večera bi mogla biti modernija i veselim se probati."

