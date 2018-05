Opet zbogom: Neke stare serije će nam otići, druge idu dalje

Bilo kakve nade koje ste gajili za dolaskom dvanaeste sezone 'Dosjea X' možete slobodno pokopati jer vam nosimo loše vijesti. Naime, ta Foxova serija nije uspjela uvjeriti producente kako bi ju trebali zadržati.

A da je seriji kraj potvrdila je i Gillian Anderson koja je odustala od daljnjih sezona serije. Autor serije Chris Carter, komentirao je njenu odluku izjavom iz koje se može iščitati kako niti on nema namjeru nastaviti sa serijom ako Anderson ne sudjeluje.

Premda je nekoliko posljednjih epizoda bilo nešto niže kvalitete od prosjeka serije, i dalje je kvaliteta bila na nivou. Na to se čak osvrnula i Anderson kada su ju prozvali na Twitteru oko njene odluke da odustane od daljnjih sezona.

Well Michael, the truth is...after exit of 77% of viewership. https://t.co/WyaHQnR3gt