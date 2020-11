- Razo\u010daranje godine. Je li ovo mogu\u0107e? U\u017eas, treba joj oduzeti psa po hitnom postupku - samo su neki od komentara ispod videa koji je naposljetku objavljen na Twitteru.\u00a0

<p>Srpska glumica <strong>Sloboda Mićalović </strong>(39) prije nekoliko dana na društvenim je mrežama pokazala svog kućnog ljubimca. Njezin suprug, glumac <strong>Vojin Ćetković</strong> (49), ranije je objavljivao o psu, a Slobodi je ovo prvi put da je podijelila fotografiju.</p><p>- Konačno je uhvatio goluba - napisala je u opis fotografije. No u pitanju je bila šala, jer se pored psića Dime nalazio ukrasni golub, koji im je zapravo ukras u dvorištu.</p><p>Sloboda i Vojin javnosti se predstavljaju kao veliki ljubitelji životinja, no paparazzi su snimili glumicu u situaciji koja baš i nije pohvalna. Naišla je na mnoge kritike. </p><p>Šetala je psa te zastala u jednom trenutku kako bi prošao automobil koji je tada prolazio. Zatim je šutnula psa kako bi mu dala do znanja da mora krenuti. Ovakvo ponašanje glumica nije pokazivala ranije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Razočaranje godine. Je li ovo moguće? Užas, treba joj oduzeti psa po hitnom postupku - samo su neki od komentara ispod videa koji je naposljetku objavljen na Twitteru. </p><p>Sloboda Mićalović inače je najpoznatija po ulogama u filmu 'Zona Zamfirova' i televizijskim serijama 'Mješoviti brak' i 'Ranjeni orao'.</p>