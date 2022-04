Opleli po Karolini jer joj je okej seks na prvom spoju: 'Nikad to širenje nogu neću razumjeti'

Svrstala se na lošu stranu, Olivere i Danijele, mislila sam da je inteligentnija. Ljubomorne su na Amru, komentiraju pratitelji showa 'Gospodin Savršeni'. Djevojke se bore za naklonost profesora iz Splita, Tonija Šćulca, ali na trenutke kao da zaborave zašto su u showu jer ih konstantne svađe udalje od cilja.

Vjerno gledateljstvo zaključilo je da pojedine cure brzo mijenjaju mišljenja i ponašanje. Za Brunu su tako komentirali da je povodljiva i da nema svoje 'ja'. Olivera i Danijela su malo češće na 'tapeti' pa im spočitavaju to što započinju konflikte u kući čak i kad su sitnice u pitanju.

U epizodi showa koja se emitirala u četvrtak navečer, mnoge je začudio Karolinin odgovor da joj je u redu seks na prvom spoju. I Tonija je njezin odgovor začudio jer se nisu ni poljubili kad su bili na cjelodnevnom spoju, a kamoli što drugo.

- Ja sam Karolinu doživio kao curu gdje je možda i poljubac na prvom spoju upitan i tako sam doživio naš prvi spoj tako da me ovo pitanje malo iznenadilo tako da se malo pitam je li problem u meni - rekao je 'Savršeni'.

- Ja to nikad neću razumjeti. Nekog sretneš prvi put i da si toliko slobodan da mu odmah raširiš noge, nikad mi to nije jasno ni razumljivo. Seks bi trebao biti nešto što nas posebno povezuje, nešto dublje u odnosu između dvoje ljudi... Zbog takvih 'lakih' ženturača su sve žene na lošem glasu, žalosno - komentirala je jedna pratiteljica, a druga je branila Karolinu i sve one koji se slažu sa seksom na prvom spoju:

- Ako je prava privlačnost, spontano se dogodi.

