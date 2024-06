Opljačkali srpsku influencericu: 'Nudim 5000€ nagrade. Morala sam donji veš kupiti na stanici!'

Popularna srpska influencerica Tamara Kalinić požalila se na neugodno iskustvo na putu za Veneciju. Naime, nepoznati muškarac joj je ukrao kofer s osobnim stvarima, a na društvenim mrežama otkrila je što se točno dogodilo. S pratiteljima je podijelila fotografiju svog kofera, a spremna je, kaže, pronalazniku lopova dati 5000 eura.

- Unutra nije bilo nakita, satova, Hermes torbica ili ičega takvog, samo stvari koje volim i do kojih mi je stalo. Samo neke osobne stvari, šminka i tri kamere kojima snimam videe i fotografije. Kofer ima moje inicijale pa nije previše vrijedan za preprodaju. Ako ga itko vidi u Milanu - nudim 5000 eura nagrade ako predate lika koji ga je ukrao - napisala je Tamara te dodala kako je u koferu spremila skupu odjeću, torbu, cipele, za koje je jako vezana. Neke ukradene stvari nazvala je svoje 'toteme'.

Influencerica je objasnila kako je bila na putu do posla, a zbog novonastale situacije, nema ništa sa sobom. Na stanici je morala kupiti nešto šminke, punjač za telefon i donje rublje. Zahvalila se na podršci i ljubavi svojih fanova te podijelila i par savjeta.

- Iz mog iskustva naučite da uvijek držite glavu gore, gledajte ljepšu stranu svega, a što se mene tiče najbolja strana je ta što nitko nije povrijeđen. Učite iz ovoga i ostanite sigurni - zaključila je.

Ovo nije prvi put da su influencericu opljačkali. Prije tri godine Kalinić su lopovi opljačkali u njezinom stanu u Parizu. Provalnici su u stan ušli kroz prozor koji gleda na unutarnje dvorište, a vrijednost ukradenih stvari procijenili su na više od 300 tisuća eura.

Tamara za vrijeme provale nije bila kod kuće, a tek mjesec dana nakon incidenta, oglasila o cijeloj situaciji.

- Ljudi su me pratili i to vjerojatno duže vrijeme. Možda su i sa mnom razgovarali, pratili me do kuće. Kopali su mi po stvarima, a možda su nešto i postavili, mikrokamere, bilo što, možda sam sad malo paranoična, tko zna - rekla je svojedobno.

