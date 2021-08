Popularnu srpsku influencericu Tamaru Kalinić lopovi su opljačkali u nedjelju 4. srpnja u njezinom stanu u Parizu. Tamara za vrijeme provale nije bila kod kuće, a sada se, mjesec dana nakon incidenta, oglasila o cijeloj situaciji i otkrila kako planira preseljenje jer se ne osjeća sigurno u Parizu.

Naime, influencerica trenutno dane provodi u Velikoj Britaniji, a na YouTube kanalu objavila je cijeli video i s pratiteljima podijelila sve misli koje joj prolaze kroz glavu od dana pljačke.

- Ovo je bio najstresniji, ali ujedno i najljepši period u mom životu. Volim priču započeti lijepim stvarima, a sve što se dogodilo učvrstilo je veze s ljudima koje volim, dečkom - rekla je Tamara.

- Ljudi su me pratili i to vjerojatno duže vrijeme. Možda su i sa mnom razgovarali, pratili me do kuće. Kopali su mi po stvarima, a možda su nešto i postavili, mikrokamere, bilo što, možda sam sad malo paranoična, tko zna - dodala je.

Influencerica kaže kako više ne želi živjeti u stanu u koji netko može samo tako provaliti no, ono što ju brine je preseljenje u drugi grad.

- Imam stan u Beogradu, Londonu i u Milanu, ali stan u Milanu neće biti spreman do kraja rujna. S obzirom da ni Britanija ni Srbija nisu u Europskoj uniji, nije tako lako preseliti stvari iz Pariza - otkrila je Tamara.

Podsjetimo, provalnici su u stan u Parizu ušli kroz prozor koji gleda na unutarnje dvorište, a Tamara je u tamo stigla oko ponoći te odmah alarmirala policiju.

Vrijednost ukradenih stvari procjenjuje se na više od 300 tisuća eura, odnosno više od 2.2 milijuna kuna.