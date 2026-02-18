Oprah rastura u teretani: U 73. godini jača je nego ikad prije

Jedna od najutjecajnijih žena svijeta, medijska mogulkinja i filantropkinja Oprah Winfrey, ne prestaje inspirirati milijune ljudi diljem svijeta. Iako je nedavno proslavila 72. rođendan, njezina energija i posvećenost osobnom rastu jači su nego ikad, što je dokazala i svojom posljednjom objavom na Instagramu. Video koji prikazuje njezinu zapanjujuću fizičku transformaciju u samo dvije godine postao je viralan i poslužio kao snažna motivacija mnogima koji smatraju da je za promjene prekasno. Oprah je još jednom pokazala da su godine samo broj, a snaga volje ključ svakog uspjeha.

U objavljenom videu, koji je svojevrsni "prije i poslije", Oprah je iskreno podijelila svoje fitness putovanje. Prikazala je snimku iz 2024. godine na kojoj se bori kako bi izdržala u položaju planka (izdržaja) svega deset sekundi, uz pomoć i nadzor trenera. Usporedno s tim, druga snimka prikazuje današnju Oprah, dvije godine kasnije, kako s lakoćom drži plank dulje od minute, i to s dodatnim opterećenjem i izvodeći kompleksne varijacije vježbe. U opisu objave jasno je sažela svoj napredak i izazov s kojim se suočila.

Foto: Instagram/Canva

"Plank je za mene najizazovnija vježba. Moj prvi u 2024. trajao je deset sekundi. Sada ih mogu raditi dulje od minute, s utezima i uz svu kreativnost koju mi trener Peter zadaje", napisala je Oprah uz objavu. Njezina predanost i vidljivi rezultati oduševili su pratitelje, a video služi kao jasan dokaz da se upornost i dosljednost uvijek isplate.