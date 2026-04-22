Glas mi ne mogu oduzeti, rekla nam je nedavno naša glazbena diva. Na Starom placu će koncert imati 3. svibnja
Oproštaj Tereze Kesovije: 'Bit će jako emotivno i puno suza...'
Nedjelja, 3. svibnja, splitski Stari plac. Tereza Kesovija (87) tamo će posljednji put izaći pred publiku. Glas je i dalje tu, sama je rekla kako joj ga nitko ne može oduzeti, ali leđa i koljena su nešto drugo.
