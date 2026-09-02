Optužbe radi koncerta Dine Merlina: 'Uzeli su 100.000 €, a znali su da koncerta neće biti'

Dino Merlin trebao je pjevati u Kraljevu 5. rujna, ali koncert je otkazan. Iz pjevačevog su tima objavili da je razlog otkazivanja 'neispunjavanje ugovornih obveza od strane lokalnog partnera', koji, kako oni tvrde, nije osigurao produkcijske i tehničke uvjete za sigurno održavanje koncerta.

U službenom priopćenju za javnost napisali su:

- Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu obavještavamo javnost da smo primorani donijeti odluku o njegovu otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obveza od strane tvrtke DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd. Prema našim navodima, tvrtka je bila zadužena za osiguravanje produkcije, pozornice i svih potrebnih tehničkih uvjeta za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata s rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima potrebnima za realizaciju događaja. Unatoč tome, ugovorene obveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uvjetima koji jamče odgovarajuću razinu tehničke i organizacijske sigurnosti. Odbacujemo pokušaje prebacivanja odgovornosti za nastalu situaciju na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obveza ispunjavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna osigurati. Sigurnost izvođača, publike i svih sudionika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet. Zbog svega navedenog obavještavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan.

Foto: Urša Premik

Sada se oglasila i druga strana:

- Dino Merlin, čiji je otkazani koncert u Kraljevu bio zakazan za 5. rujna 2026., svjesno je sa svojim timom izvršio prijevaru organizatora. Naime, iako su još poslije koncerta na Koševu u Sarajevu znali da se koncert u Kraljevu neće održati i da je bend Dina Merlina otkazao nastup u Kraljevu, svjesni svog djela, oni su nastavili pregovore. Njih su u ime Dina Merlina izvršili 'Digi medija' i menadžerica Dada Bulat. Oni su tada potpisali ugovor s organizatorom i od njega uzeli iznos od 100.000 eura u gotovini, iako od prvog dana potpisivanja ugovora isti nisu poštovali, svjesni da koncerta neće ni biti. Da li je posrijedi protuzakonita iznuda novca od organizatora ili prevara, ostaje pitanje koje će rješavati nadležna tijela u narednom razdoblju. Ono što je zapravo definitivna istina jest da su 'Digi medija' i Dada Bulat svjesno izvršili prijevaru organizatora - stoji u priopćenju za srpske medije, piše Kurir.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr

- Osim što od samog početka nisu poštovali ugovor koji se tiče dijela marketinga koncerta, a što su morali učiniti, oni su sabotirali svaki potez organizatora. Tako su uzeli novac za koji nisu izdali fakturu organizatoru, vjerojatno u namjeri da izvrše utaju poreza, a sve to kroz prevaru koju su vršili prema organizatoru koncerta. Dada Bulat iz Beograda, menadžerica Dina Merlina, u telefonskom je razgovoru priznala da je od prvog dana znala da koncerta neće biti, ali je i pored toga organizatore vodila u daljnje troškove organizacije koncerta. Organizator se ograđuje od bilo kakvog povrata novca za kupljene ulaznice, a sve iz razloga što su za povrat jedino odgovorni 'Digi media' i tim Dina Merlina, protiv kojih organizator 'Sonder Music' najavljuje velik broj kaznenih prijava i tužbi jer mu je nanesena velika materijalna i nematerijalna šteta - zaključeno je.

Otkazivanju je prethodilo nekoliko incidenata. U nedjelju je na sportskom aerodromu u Kraljevu, gdje se nastup trebao održati, izbio je požar. Organizatori su tada objavili da je nepoznata osoba razbila staklo na objektu i ubacila zapaljivi materijal, zbog čega je izgorio dio zgrade Aero kluba "Mihajlo Petrović".

Osim toga, koncert je od najave izazivao podijeljene reakcije u dijelu srpske javnosti. Organizirani su prosvjedi i pokrenuta je peticija za zabranu nastupa. Kao razlog navodile su se ranije izjave pjevača koje su protivnici koncerta protumačili kao iskaz nepoštovanja prema srpskom narodu.