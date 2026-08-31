Nakon požara otkazan Merlinov koncert, a njegov tim tvrdi: Nisu ispunjene ugovorne obaveze

Koncert Dine Merlina (63) koji se 5. rujna trebao održati u Kraljevu otkazan je, a iz njegova su tima poručili da je do otkazivanja došlo zbog neispunjenih ugovornih obveza povezanih s osiguravanjem produkcije, pozornice i potrebnih tehničkih uvjeta za sigurno održavanje koncerta, pišu srpski mediji.

Sarajevo: Dino Merlin održao drugi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu obavještavamo javnost da smo primorani donijeti odluku o njegovu otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obveza od strane tvrtke DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd. Prema našim navodima, tvrtka je bila zadužena za osiguravanje produkcije, pozornice i svih potrebnih tehničkih uvjeta za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata s rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima potrebnima za realizaciju događaja. Unatoč tome, ugovorene obveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uvjetima koji jamče odgovarajuću razinu tehničke i organizacijske sigurnosti. Odbacujemo pokušaje prebacivanja odgovornosti za nastalu situaciju na organizatora. Smatramo da smo svoj dio obveza ispunjavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna osigurati. Sigurnost izvođača, publike i svih sudionika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet. Zbog svega navedenog obavještavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan - stoji u priopćenju njegova tima, piše Blic.rs.

Srpski mediji pišu kako tvrtka DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd, koju je Merlinov tim prozvao zbog otkazivanja koncerta, nije željela komentirati novonastalu situaciju.

Podsjetimo, na lokaciji sportskog aerodroma u Kraljevu u Srbiji, gdje je bio zakazan koncert, u nedjelju prijepodne buknuo je požar. Organizatori su objavili kako je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo i ubacila zapaljivi materijal zbog kojeg je izgorio dio objekta Aero kluba Mihajlo Petrović iz Kraljeva.

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Osim toga, Merlinov koncert u Kraljevu izazvao je burne reakcije kod dijela javnosti, uz prosvjede i peticiju za zabranu nastupa. Tvrde kako je pjevač ranijim izjavama pokazao nepoštovanje prema srpskom narodu.