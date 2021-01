Bivši zaštitar obitelji Kardashian - Jenner, izvjesni Marc McWilliams, prije nekoliko mjeseci optužio je glavu obitelji Kris Jenner (64) za seksualno uznemiravanje.

McWilliams u tužbi navodi da ga je Kris navodila na seks dok je 2017. godine kao tjelohranitelj nje i kćeri Kourtney (41) radio za obiteljski show 'Keeping Up With The Kardashians'. Uz seksualno uznemiravanje, Jenner se suočava i s optužbama za neprijateljsku atmosferu na poslu, rasnu i spolnu diskriminaciju. No sada je odlučio podići i dvije nove tužbe protiv Kris.

- Kris Jenner kategorički odbacuje sve optužbe na svoj račun, koje su potpuno neutemeljene - rekao je njezin odvjetnik Michael Rhodes.

Mama Kris je navodno McWilliamsa pipkala kada god je stigla, a nije prestala to raditi ni kada ju je tjelohranitelj molio da stane. Prema podacima sa suda, Marc se žalio svom šefu koji ga je potom maknuo s pozicije i prebacio u kuću najstarije sestre Kourtney. No seksualno uznemiravanje se, sudeći po njegovoj izjavi, nastavilo i u njezinoj kući.

Odvjetnik je oštro je negirao optužbe u izjavi TMZ-u. Tužbu je okarakterizirao kao 'smiješnu i neozbiljnu' te pojasnio kako se radi o bivšem zaposleniku, koji je zbog spavanja za vrijeme radnog vremena dobio otkaz pa sad pokušava doći do svojih pet minuta slave.

- Kada Kris i Kourtney dobiju ovu tužbu na sudu, planiraju tužiti Marca zbog klevete - dodao je odvjetnik obitelji Kardashian - Jenner.