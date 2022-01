Michael Lang, glavni organizator i idejni začetnik izvornog festivala Woodstock 1969., preminuo je u 77. godini života. Lang je bolovao od ne-Hodgkinovog limfoma, prenosi Rolling Stone.

Njegov glasnogovornik i dugogodišnji prijatelj, Michael Pagnotta, potvrdio je vijest za Rolling Stone.

Mladi organizatori iz tvrtke Woodstock Ventures i njihov glavni operativac tada 24-godišnji Michael Lang itekako su vjerovali u snagu hipijevskog pokreta kad su isplanirali najveći američki festival. Godinu prije Lang je bio u ekipi koja je uspješno postavila Miami Pop Festival s Jimijem Hendrixom, Frankom Zappom i 100.000 gledatelja.

Međutim, Woodstock je već u pretprodaji srušio sve rekorde sa 186.000 trodnevnih ulaznica naplaćenih po 18 dolara. Prije toga su Lang i njegovi partneri ostali bez dozvole za održavanje festivala u gradu Woodstocku, a zatim i u susjednom Middletownu, gdje je izbila panika kad se pročulo da dolazi gomila hipija, pa su se u zadnji tren premjestili u ruralni Bethel i iznajmili velik privatni posjed farmera Maxa Yasgura.

Na konačnom popisu s 32 izvođača najzvučnije ime bio je Jimi Hendrix koji je zatvorio festival psihodeličnom verzijom američke himne, a prije njega su se na jedinoj pozornici izmjenjivali Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Who, Credence Clearwater Revival, Sly & The Family Stone, The Band, Canned Heat, Ravi Shankar, Johnny Winter, Joan Baez i Crosby, Stills, Nash & Young. Danonoćni program trajao je 52 sata, a jedini trosatni prekid dogodio se zbog nedjeljne oluje.