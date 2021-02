Organizator Ultre Europe festivala, Joe Bašić, na Enteru Zagreb je otkrio što će biti s ovogodišnjom Ultrom. Priznao je i da očekuje eksploziju zabave nakon korone.

Lanjsko okupljanje partijanera iz cijeloga svijeta na Ultri u Splitu odgođeno je zbog pandemije korona virusa, a odluku o ovogodišnjoj još ćemo pričekati.

- Sigurno je sada prerano za zaključke, vjerujem da ćemo kroz 60 dana biti u boljoj situaciji i da ćemo bolje moći procijeniti okolnosti vezane za covid i mogućnosti organizacije festivala - poručio je Bašić.

U situaciji pandemije, kaže, ruke su im vezane.

- Kao odgovorni organizatori pratimo događanja, usko surađujemo s vlastima, svima koji su nadležni za donošenje odluka za sigurnost posjetitelja i festivala. Na međunarodnom nivou surađujemo s više grupacija ljudi koji pokušavaju naći rješenje za budućnost festivala, od covid putovnice do brzih testova. Bio sam na više tih razgovora, pokušava se naći rješenje, ali nažalost teško je tu biti pametan. Svaki dan se nešto mijenja i mi kao ozbiljni i odgovorni organizatori nismo u mogućnosti ništa potvrditi. Mi, isto tako, ne možemo donositi odluke bez službene odluke od strane države i grada - smatra.

Govoreći općenito o budućnosti festivala, Bašić je optimističan.

- Što se tiče glazbene industrije, mislim da je to industrija koja će biti proaktivna i naći rješenje za budućnost. Glazba je sastavni dio života, ljudi će uvijek naći mogućnost da u njoj uživaju. Mislim da je psihološki to jedan bitan faktor, mladi jedva čekaju da izađu, čekaju druženja. U trenutku kad bude moguće da se vrate festivali i događanja, mislim da će to biti jedan veliki show - zaključio je.