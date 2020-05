Ipak otkazana Ultra! Pardon, prebačena - za 2021. godinu

Otkazan je Ultra Europe festival. Do jučer su karte bile u prodaji, a građani se pitali kako bi uopće na stotine tisuća ljudi s razmakom od metar i pol stalo na dva nogometna terena.

Iz organizacije festivala javili su da Ultru prebacuju za 2021. godinu. Kupljene ulaznice će važiti za taj događaj. Moguće će biti i promijeniti ime na karti. Na službenoj internetskoj stranici gdje je stajala najava da će uskoro izaći drugi popis izvođača, sada se nalazi ova obavijest:

- Zbog pandemije koronavirusa, teška srca objavljujemo da se osmo izdanje Ultra Europe festivala, prvotno zakazano za datume 10. do 12. srpnja 2020. u Parku Mladeži, prebacuje za 9. do 11. srpnja 2021. godine. Trenutna zdravstvena kriza je nepredvidiva, a za nas nema većeg prioriteta nego li je zdravlje i sigurnost svih naših obožavatelja, kao i onih uključenih u produkciju događaja - poručuju iz organizacije.

Ako već imate planove za 9. do 11. 2021. godine, a kupili ste karte, postoji opcija povrata novca. Svi kupci bit će kontaktirati e-mailom s više informacija.

- Pozivamo fanove da ostanu kod kuće, peru ruke, prakticiraju socijalu distancu i budu dobri jedni prema drugima - dodaju iz Ultre.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Festival je to koji okupi do 120 tisuća posjetitelja. U samo jednom danu Ultru posjeti od 35 do 40 tisuća partijanera.

Podsjetimo, do danas se trodnevna karta nudila po cijeni nešto manjoj od 1500 kuna. Već su bili najavljeni glavni izvođači poput Afrojacka, Armin van Buurena, DJ Snakea, pisalo je i da stiže Marko Carola, Steve Aoki, David Guetta i mnoga druga lica koja su i prijašnjih godina nastupala.

Tema: Muzika