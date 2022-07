Organizatori Ultre: 'Na stadion ne smijete unijeti torbu, lasere, alkohol, drogu i pištolj na vodu'

Ususret početku najvećeg međunarodnog glazbenog događanja u Hrvatskoj, festivala ULTRA Europe, organizatori su pripremili kratke smjernice kako bi boravak i iskustvo posjetitelja na samoj lokaciji bio još bolji i sigurniji. Objavljen je i raspored izvođača po satima, kao i satnica live prijenosa, a posjetitelji mogu vidjeti i mapu same lokacije sa svim najvažnijim informacijama za sve one koji će od 8. do 10. srpnja biti dijelom osmog izdanja festivala, a koji će, prema dosadašnjim najavama te podacima, biti najveće do sad.

Važna poruka poslana je svima onima koji iz svih krajeva svijeta pristižu u Dalmaciju – Split je grad pod zaštitom UNESCA pa je važno poštivati njegove građane i sve ono po čemu je poseban, čuvati njegove spomenike kulture te se držati propisanih pravila ponašanja. Tri najposebnija glazbena i turistička dana su pred vratima pa je dobro podsjetiti se i najvažnijih festivalskih pravila.

Što sve trebate znati prije dolaska u Park Mladeži? Glavni ulaz za posjetitelje nalazi se uz Ulicu Hrvatske mornarice, a nova lokacija, zbog svoje širine i prostranosti, omogućuje brži protok, što znači puno manje gužve, bolje iskustvo te mjere sigurnosti koje su na najvišem mogućem nivou. Centralni dio, koji se nalazi između četiri pozornice i koji je veličine tri nogometna igrališta, bit će srce samog festivala, nudeći zabavne sadržaje brojnih partnera festivala te raznovrsnu hranu i piće. Bolje će iskustvo imati i VIP gosti koje očekuje poseban ulaz i prilaz ložama smještenima na četiri etaže, uz shopping centar Joker.

Organizatori su posebno ponosni na veličanstvenu glavnu pozornicu. Ovaj čudesni div visok je 20 metara, a dug 80 metara, a s više od 500 kvadratnih metara LED ekrana, predstavlja najveću glazbenu pozornicu ikad postavljenu u regiji. Jedan od zaštitnih znakova festivala svakako je 360 vatromet koji će ove godine biti još raskošniji, a Splićani će i ove godine ugostiti najveće zvijezde iz svijeta elektroničke glazbe. Poznato je i vrijeme nastupa svih izvođača osmog izdanja festivala u Splitu.

Točna satnica može se pronaći na svim službenim kanalima festivala, internetskoj stranici, društvenim mrežama te službenoj aplikaciji festivala. Petak predvode Afrojack, koji će zasvirati u 00:20 sati, Marshmello, koji na pozornicu izlazi u 1:55 sati te Armin van Buuren, čiji nastup započinje u 3:30 sati. Resistance pozornica ugostit će Richieja Hawtina u 1:00 sati, dok će Amelie Lens izaći u 3:00 sati. Subota izgleda ovako – Alesso stiže u 12:35 sati, DJ Snake u 2:10 sati dok će Timmy Trumpet zasvirati u 3:30 sati te zatvoriti glavnu pozornicu drugi dan festivala. Resistance predstavlja Ninu Kraviz u 1:00 sati, a za kraj stiže, točnije u 3:00 sati, njemačka zvijezda Adam Beyer. Nedjelja je rezervirana za Tiësta, koji kreće u 12:20 sati, potom u 2:06 sati stiže veliki Martin Garrix, a čast da zatvori glavnu pozornicu pripala je Hardwella, čiji dugoočekivani set započinje u 3:30 sati. Resistance zatvaraju Joseph Capriati u 1:00 sati te Marco Carola koji kreće u 3:00 sati.

Brač će u 585 Clubu, u sklopu Regatta Partyja ugostiti Wahlstedta, koji počinje točno u ponoć, a potom stižu popularne sestre Nervo čiji set započinje u 2:00 sati. ULTRA Beach u klubu Carpe Diem najavljuje Juliana Jordana, koji kreće u 19:45 sati, Justina Myla, koji nastupa u 20:30 sati, a u 21:15 na pozornicu će izaći poseban glazbeni gost čije ime organizatori još ne žele otkriti. Poznato je samo da je riječ o jednom od velikana elektroničke scene, o čijem će se dolasku na Hvar još dugo pričati. Večernji program Resistance Hvar predstavlja Ilaria Alicantea koji dolazi u 1:00 sati te DJ Annu, koja će započeti u 3:00 sata. Zvijezda programa Resistance Vis je Michael Bibi, koji će započeti u 1:00 sati, a nakon njega stiže i Jock, čini set započinje u 3:00 sati.

Na službenoj web stranici www.ultraeurope.com može se pronaći detaljan pregled svih dozvoljenih i nedozvoljenih stvari na prostoru festivala. Kako bi ulazak u stadion bio što jednostavniji i brži, a sigurnost svih posjetitelja na najvišoj razini, propisana dozvoljena veličina i tip torbe s kojom je ulaz dozvoljen. Iako organizatori savjetuju da se na festival ne dolazi s torbom, ukoliko je ona neophodna, obavezno mora biti plastična i prozirna te ne veća od 33x43 cm. Male clutch torbe, neseseri te torbice oko struka bit će dozvoljene. Profesionalne foto i video kamere su zabranjene, ali mogu se ponijeti GoPro i ostale action kamere. Bilo koja vrsta zapaljivih sredstava, sprejevi, alkoholna pića i hrana, laseri, veći lanci, pištolji na vodu, maske za lice, kao i bilo koja vrsta ilegalnih supstanci, strogo su zabranjeni na prostoru festivala. Za lakše snalaženje, posjetiteljima je predstavljena i mapa festivala, sa svim najvažnijim informacijama te prodajnim lokacijama.

ULTRA Live donosi nastupe izvođača te razgovore s nekim od glazbenih najvećih zvijezda ravno u dnevne sobe onih koji ove godine neće biti u Splitu. Live stream će se moći pratiti a službenoj internetskoj stranici ultraeurope.com, svakoga dana od 23 sata, s glavne pozornice i pozornice Resistance. Točan raspored prijenosa bit će objavljen sutra.

Zatvorena je i online prodaja ulaznica te će ih od sada jedino biti moguće kupiti na blagajnama festivala u Splitu. Za bržu zamjenu narukvica i jednostavniji dolazak na festival, organizatori su objavili gdje i kada se festivalske narukvice mogu zamijeniti prije samog početka – Zapadna obala, od danas do nedjelje, od 11 do 23 sata, a na Parku mladeži od sutra do nedjelje, od 15 do 3 sata ujutro.

Ponosni partneri festivala ULTRA Europe su Hrvatska turistička zajednica i Heineken, uz čiji će nezaboravni prvi gutljaj, biti sve spremno za savršene trenutke i ples do zore na festivalu ULTRA Europe. Ponosni sponzor ovogodišnjeg festivala je i Konzum, ali i svih gladnih i žednih posjetitelja koji traže najbolje mjesto za obnoviti energiju nakon višesatnog plesanja. Široku ponudu osvježavajućih pića i energetskih napitaka te velik izbor svježe pripremljenih i smrznutih jela može se pronaći na službenoj stranici www.konzum.hr.

Mastercard i Maestro kartice ponovno su omiljeno sredstvo plaćanja na najiščekivanijem festivalu elektroničke glazbe, a svi korisnici navedenih kartica imat će pravo na dodatne pogodnosti za vrijeme trajanja festivala. Mastercard i Maestro kartice mogu se beskontaktno koristiti na svakom POS uređaju na festivalu, a ULTRA Europe narukvica, zahvaljujući njima, može se nadopuniti beskontaktno. Uz to, ukoliko se ovogodišnja festivalska odjeća i dodaci plati Mastercard i Maestro karticama, ostvaruje se pravo na 10 posto popusta, za kupnju u vrijednosti većoj od 250 kuna. Mastercard i Maestro kartica može se koristiti i za redovna i beskontaktna plaćanja prilikom kupnje hrane ili pića u ugostiteljskim objektima na festivalu.





Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti.

Popis svih lokacija, partyja i cijene ulaznica se mogu pronaći na poveznici: https://ultraeurope.com/tickets/festival/

