Orgije i optužbe za prostituciju: Tako su živjele naše starlete...

Iako se nije baš uvijek moglo naslutiti od čega žive, čime se bave, zašto su zaslužile toliko medijske pažnje, mlade i lijepe djevojke bez krzmanja bi javnosti podastrle svoje najintimnije tajne...

<p>Nekoć su bile nezaobilazna tema tračerskih rubrika u novinama i na televiziji. Krenule bi sasvim neprimjetno, prijavom na neki izbor ljepote ili u reality show, a već za nekoliko mjeseci mediji bi ih pretvorili u prave zvijezde.</p><p>Iako se nije baš uvijek moglo naslutiti od čega žive, čime se bave, zašto su zaslužile toliko medijske pažnje, mlade i lijepe djevojke bez krzmanja bi javnosti podastrle svoje najintimnije tajne - koga ljube, s kim su bile u vezi, kad i zašto su vezu prekinule, a nerijetko bi i same vrlo smišljeno proizvodile skandale, samo da bi se opet našle pred objektivima. Ni jedna država nastala nakon raspada bivše Jugoslavije nije bila imuna na starlete.</p><p>U susjednoj Srbiji ove djevojke imale su nešto originalnija imena nego u Hrvatskoj, slično kao što su srpski mafijaši imali uvijek kreativnije nadimke od onih u Hrvatskoj. I dok su srpskim podzemljem vladali <strong>Majmun</strong>,<strong> Budala</strong>,<strong> Ludi Kiki</strong>,<strong> Banana</strong>,<strong> Limun </strong>i<strong> Mutavi</strong>, srpskim medijskim nebom na krilima slave letjele su ljepotice poput <strong>Tijane Ajfon</strong>, <strong>Soraje</strong>, <strong>Anđele Veštice</strong>, <strong>Mimi Oro</strong>...</p><p>Doduše, prema policijskim dosjeima, ova dva svijeta s vremena na vrijeme bi se i povezala. O starletama na području bivše Jugoslavije još nitko nije napisao ozbiljniju sociološku studiju niti se ovim fenomenom bavila znanost. Dapače, čak se teško pronalaze i sugovornici voljni govoriti o uzrocima i razlozima tolike mase mladih djevojaka koje pod svaku cijenu žele medijsku pažnju. Naime, i u vrijeme Jugoslavije bilo je starleta. Jedna od njih bila je i <strong>Zorica Gajdaš</strong>.</p><p>- Svjesna sam da nisam ništa naročito napravila na filmu, ali sam zato u to vrijeme bila najslikanija glumica. Svaki dan bi moje slike bile barem u dvije-tri novine i uvijek barem jedna naslovnica. Ujutro, kad bih se probudila, jurnula bih na kiosk i pokupovala novine da vidim koja moja fotografija je objavljena. U ono vrijeme, dok sam bila popularna, kad bih ušla u restoran, svi bi ustajali od stolova, zaustavljali su automobile na ulici, dobacivali, prepoznavali me - govorila je prije 40 godina Zorica i priznala da je u tome neizmjerno uživala.</p><p>- Snimila sam više od 40 filmova, ali to nisu bile zapažene uloge, nego epizodne. A sad, kad bih u zrelim godinama mogla napraviti nešto pravo, odustala sam od svega. Ja sam jednostavno takav tip. Sve radim samo dok meni paše - priznala je novinarima.</p><p>Iako ih nazivamo starletama, s izvornim značenjem te riječi, današnje djevojke imaju malo veze. Starlete su se zapravo pojavile prvi put u Americi 30-ih godina prošlog stoljeća, i to u Hollywoodu. Najmoćnija filmska industrija na svijetu prije stotinjak godina privukla je u Hollywood desetke tisuća djevojaka i mladića koji su sanjali da će jednoga dana postati velike filmske zvijezde pa bi se, svaki put kad bi bila najavljena audicija, pred ulazom u studio okupilo na tisuće njih, nadajući se da će netko prepoznati baš njihovu ljepotu.</p><p>No velike role nisu se dobivale pred vratima filmskih studija. Ovdje su ih birali tek da bi popunili prazno mjesto u kadru snimanom u restoranu, tramvaju ili autobusu. Oni sretniji dobili bi možda čak i ulogu kućnih pomoćnica, koje bi u filmu možda izgovorile “molim - hvala”. Dakle, to su bile starlete - mlade, lijepe i vesele djevojke čija bi želja za svjetskom slavom uglavnom ostala neispunjena.</p><p>Filmske zvijezde poslove su dobivale na drugačiji način - na raskalašenim večerama s filmskim mogulima. Stoga su mlade statistice bile osuđene da se za egzistenciju pobrinu radeći manje atraktivne poslove, konobareći po kafićima i - ako su bile spremne provesti noć s nekim utjecajnim redateljem ili producentom, nadati se da će za to biti adekvatno nagrađene nekom većom ulogom.</p><p>Njihove sudbine nerijetko su bile tragične. Završavale bi kao ovisnice o alkoholu i drogama ili bi pak skončale u teškim mukama, poput danas sasvim zaboravljene<strong> Virginije Rappe</strong>, koja je umrla nekoliko dana nakon jedne takve zabave u hotelskoj sobi u San Franciscu. Uzrok smrti je bilo puknuće mokraćnog mjehura, a komičar <strong>Roscoe “Fatty” Arbuckle</strong> bio je optužen da ju je silovao i pritom je zbog njegove težine nesretnoj Virginiji puknuo mjehur.</p><p>Komičarov ugled zaštitili su odvjetnici koji su uvjerili sud da je 26-godišnja glumica umrla zbog abortusa, ali Arbuckle više nije dobio nijednu ulogu jer je skandal bio prevelik. Virginia je pokopana na groblju u Los Angelesu koje se zove - kakve li simbolike - Hollywood Forever.</p><p>Ako je prije stotinjak godina film bio jedini način da netko stekne svjetsku slavu, a odabir je bio ekskluzivno pravo redatelja i producenata, u 21. stoljeću stvari su se korjenito promijenile pojavom društvenih mreža. Danas se može reći da je 40-godišnja milijarderka<strong> Kim Kardashian</strong> prototip suvremenih uspješnih starleta. Sve do 2007. godine bila je tek stilistica <strong>Paris Hilton</strong>. A onda je preko noći postala slavna, kad je njezin amaterski pornografski videouradak postao dostupan cijelom svijetu. </p><p>Iste godine počeo se snimati TV reality show o njezinoj obitelji i danas cijeli svijet zna tko je Kim Kardashian. Danas ima pravo poslovno carstvo, politički se aktivirala, a dovršava i studij prava. No to je Amerika. Na našim prostorima teško da se može pronaći takva impresivna biografija. Snimanje pornouradaka mnogima je donijelo još veću slavu, pa Kim Kardashian nije iznimka.</p><p>Na jednom takvom filmiću poskliznula se <strong>Tina Katanić</strong>. Za nju se saznalo 2005., kad je kao brucošica na Pedagoškoj akademiji pobijedila na jednom izboru ljepote. Postala je loto djevojka, što je bio izvrstan start u svijet celebrityja. Nizali su se poslovi i gaže, a onda je sve pokvario video koji se proširio internetom 2017. Tina se našla u “klinču” s tri nogometaša nakon, kako je tvrdila, previše ispijenog alkohola. Ničega se na sudu nije sjećala, osim da ju je izdao prijatelj. Preko noći je izgubila sve angažmane i potonula u anonimnost.</p><p>- Bila sam u bludu, nemoralu, prostituciji, drogi... Bolovala sam od bulimije 14 godina. Bog je ušao u taj ponor pakla i izvukao me. Bila sam izgubljena ovčica i on je došao po mene - rekla je nekoć najpoznatija starleta u Hrvatskoj.</p><p>Tako je <strong>Simona Mijoković</strong> opisala svoj život prije nego što je upoznala sadašnjeg supruga <strong>Stanislava</strong>. U braku s <strong>Antom Gotovcem </strong>njegovala je razulareni stil. Novinski stupci bili su prepuni detalja o bračnim svađama, drogiranju, orgijama, mijenjanju partnera...</p><p>- Mi smo se hvalili da živimo Sodomu i Gomoru. Kod nas su bile orgije, drogiranje, sve ono što je najveći nemoral, to se događalo u našoj kući - ispričala je 2019. Simona.</p><p>Neki se i danas sjećaju <strong>Gianne Apostolski</strong>. Bila je prva TV voditeljica na ovim prostorima koja se skidala na nacionalnoj televiziji. U emisiji “Red Carpet” čitala je vijesti iz showbusinessa i iz rečenice u rečenicu odbacivala komade odjeće.</p><p>No kao i svaki skandal, tako se i ovo njezino pomicanje medijskih granica brzo i lako zaboravilo. Ali ima i onih koje su tijekom kratke karijere starleta dolazile u sukobe sa zakonom.</p><p>Jedna od njih je <strong>Aleksandra Grdić</strong>, bivša Miss Hrvatske iz 2003. Iskoristila je titulu kako bi iduće desetljeće dominirala trač rubrikama. Kulminiralo je kad je policija tijekom rutinske kontrole u njezinoj torbici pronašla veću količinu Praxitena.</p><p>No od tada je prošlo mnogo godina i Aleksandra je luda partijanja po zagrebačkim noćnim klubovima zamijenila obiteljskim životom. Vratila se u Viroviticu i s partnerom danas živi u anonimnosti.</p><p>Baš ništa se više ne zna ni o <strong>Maji Morales</strong>. Rođena je u uglednoj obitelji, nećakinja je <strong>Jasmina Stavrosa</strong> i sestra repera <strong>Tome Žapera</strong>. Kad je počela s karijerom starlete, obitelj se nije više željela izjašnjavati o Maji i smatrali su njezino ponašanje sramotnim. No Maja je imala svoju priču.</p><p>- Cijeli sam život tragala za ljudskom toplinom, a oko mene je bio čopor vukova - rekla je Maja godinama kasnije, kad se saznalo da živi u Beogradu.</p><p>Navodno je tamo otišla 2012., a danas ova 30-godišnjakinja iza sebe ima i veliki skandal u Hrvatskoj. Kako su pisali mediji, Maju se povezivalo s elitnom prostitucijom iako je ona to opovrgnula i rekla da je samo istina da su joj nudili za takve usluge između 500 i 5000 eura. Od svih hrvatskih starleta najdulje se, barem kako sad stoje stvari, na ovoj surovoj sceni održala <strong>Ava Karabatić</strong>.</p><p>Nekoć studentica Filozofskog fakulteta, ova danas 32-godišnja Splićanka postala je poznata kad je 2009. godine završila na policiji s majkom <strong>Sanjom</strong> i tadašnjim dečkom<strong> Špirom Miličićem</strong>. Bili su optuženi da su ucjenjivali njezina profesora na fakultetu jer je on Avi navodno slao lascivne SMS-ove. Navodno su od njega tako iznuđivali novac. Ava se u međuvremenu proslavila istupima u kojima je govorila kako je izgubila nevinost sa 16 godina, a najneobičnije mjesto na kojemu je vodila ljubav bio je starački dom.</p><p>Nakon toga je neko vrijeme boravila u Beogradu, slikala se za hrvatski Playboy, a i sudjelovala je u mnogim reality showovima. Ava se okušala i kao pjevačica, ali je snimila tek jednu pjesmu. Uglavnom, Ava je ostala poput kakvog dinosaura, usamljena na hrvatskoj sceni starleta, koja danas više nije ni približno tako živopisna kao što je to bio slučaj u prvom desetljeću novoga milenija... </p>