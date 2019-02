Ornela Vištica i Jelena Veljača u zagrljaju na snimanju serije

Znaju me ljudi često pitati , a kakva je Veljača? 😂 tri stvari, koje uvijek pamtim Prvu moju televizijsku ulogu i prvu zajedničku suradnju #2011 🎬Kad je izgledalo gotovo nemoguće da me producenti puste u London na filmski festival #empireawards Jelena: -Ideš. -Sve ćemo riješiti. -I uživaj maco. Pozdravi Meryl😂 . I treća stvar , suze u kinu. Neću reći, koji smo film tada gledale. 😉🤫 Kakva je? Emotivna. Baš. Instinktivna. Borbena. Eto. Jelena.💃Djevojka sa čardaš nogama💃 . @jelka12 🎈❣️ . . . . #godineizanas #punotoga #jelenaveljaca #pogresancovjek #larinizbor #pravazena #tv #yesterday

A post shared by Ornela Vistica (@ornelavistica) on Feb 9, 2019 at 5:17am PST