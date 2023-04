Osam maski priprema pravi spektakl, a ispadaju čak dvije: Sutra slijedi najnapetiji show!

Subota se bliži i sve je spremno za još jedan zabavno-misteriozni spektakl u grandioznom studiju 'Masked Singera' – sutra od 20.15 sati uživo na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iza nas su četiri sjajne epizode o kojima se i dalje naveliko priča, komentira i pogađa, a u kojima su svoje zvjezdane identitete već otkrili Nika Fleiss kao Dino, braća Sinković ispod Paste i Četkice te Flamingica Sementa Rajhard, a u posljednjoj epizodi svoju je masku Jokera skinula i popularna tiktokerica Mirta Miler.

Foto: RTL

No to je bio tek početak uzbuđenja jer u showu je ostalo još čak osam sjajnih maski, a gledatelje već sutra od 20.15 sati čeka najnapetija epizoda dosad!

Naime, preostale maske iz skupine A i B konačno će se spojiti i sve zajedno zapjevati u novoj emisiji uživo, što znači još više zabave, ali i dvostruko više slatkih ''muka'' za paneliste i gledatelje koji će pred sobom imati čak osam nedoumica istovremeno.

Foto: RTL

Pantera, Kraljica, Banana, Čudnovište, Vrtni patuljak, Tovar, Leptir i Medo – svi oni već su oduševili svojim sjajnim izvedbama, a sada bruse svoje glasnice za nove hitove i uče nove plesne pokrete kako bi se spasili od ispadanja jer čak dvije maske sutra otkrivaju svoj identitet i napuštaju show!

Foto: MAJA BOTA

Tko će ostati vjeran svom glazbenom izričaju, tko iznenaditi, tko rasplakati, a tko paneliste zbuniti toliko da zaborave na sve svoje ideje iz prethodnih epizoda, gledatelji će doznati već sutra.

A što o ovom nikad težem zadatku koji ih očekuje misle panelisti?

Foto: RTL

To je 'krvav' posao, to je jako težak posao i ne može to svatko - rekao je u svom stilu Borko Perić, glumac i najveći zabavljač među detektivima, šaljivo opisuje taktike pogađanja i najavljuje: 'Principom dedukcije doći ću uvijek do točnih rješenja, pogotka u sridu - tko je ispod maske! Učinit ću sve za to 'Zlatno uho'! Najviše me intrigira Kraljica, slabije spavam zbog tog pitanja u zadnje vrijeme, puno kontempliram, ali ne znam bih li želio da je otkrijemo što prije ili da budemo u iščekivanju što duže'.

Foto: RTL

A upravo se Kraljica, osim pravom pravcatom vladaricom pozornice, pokazala i apsolutnom vadaricom društvenih mreža jer njezina je izvedba 'Mame ŠČ' iz posljednje epizode u manje od tjedan dana na društvenim mrežama pogledana više od pola milijuna puta!

Najčitaniji članci