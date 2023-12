Oscara kojeg je osvojio Vukotić su izložili u Zagrebu: 'Bilo nam je jako teško osigurati kipić'

Originalni Oscar kipić, jedan od tri koja su otišla u ruke hrvatskog autora, izložen je u prostorijama visokog učilišta Algebra. Mali zlatni kip, koji predstavlja ostvarenje snova mnogim filmskim umjetnicima, 1962. pripao majstoru animacije Dušanu Vukotiću, a Zagrepčani će ga imati priliku pogledati do 8. prosinca u 12 sati.

Njegovo Oscara vrijedno djelo, film 'Surogat' prikazano je na otvorenju izložbe u Algebri. Nešto više od devet minuta dug crtić donosi o neobičnom trokutastom liku koji sve što mu je potrebno napuše poput balona.

- Dušan Vukotić zadužio je hrvatsku umjetnost, to je jedan potpuno novi pravac crtanog filma, on je promijenio povijest animacije - rekao je ravnatelj Zagreb filma, redatelj Vinko Brešan o Vukotićevu 'Surogatu', prvom animiranom filmu koji nije iz SAD-a, a da je osvojio ovu važnu nagradu.

- On nije samo dobio Oscara, dobio je čak 90 međunarodnih nagrada. To su nevjerojatni uspjesi - dodao je ravnatelj.

Donijeti i izložiti originalni kipić tolike vrijednosti nije bio jednostavan projekt.

- Bilo je prilično teško izložiti ga, ovaj je kipić izvađen iz sefa, u muzeju je izložena replika. Bilo je tu puno razgovora i dogovora, što s Zagreb filmom, što s osiguravajućim kućama. Kako je kipić neprocjenjiv, njima je to bilo izrazito teško. Razumijevanjem Zagreb filma i kolege Brešana smo uspjeli, nadam se da će u ovih pet dana biti zanimljiv za mnoge da ga vide uživo - rekao je dekan Algebre Mislav Balković.

70. rođendan institucije

Prošlo je 70 godina od kada je u pokrenut Zagreb Film, institucija koja je odgojila generacije i generacije umjetnika, producenata i animatora.

- Naša priča počinje 50-ih godina prošlog stoljeća kada je tadašnja država odlučila razvijati kulturu i pokrenula Zagreb Film. Tada je okupljen niz autora, njih 17, koji su napravili čudo. Oni su promijenili povijest animiranog filma, ne samo hrvatskog nego i svjetskog - rekao je Brešan.

Kada je Zagreb film tek bio u povojima, animiranim svijetom vladao je Disney. Američki velikan imao je ogromne budžete, s kakvima se Zagreb film nije mogao niti mjeriti, pa su autori morali pronaći druge načine ostvaraja remek dijela.

Zato su slavni crtići Zagreb filma jednostavni, redukcionistički i lišeni previše detalja.

Kako je Brešan i sam rekao, zamah koji je Zagreb film doživio s ranije spomenutom sedamnaestorkom, 80-ih je godina pomalo zastao.

- Puno me ljudi pita hoće se ikada vratiti ona vremena Zagrebačke škole, moj odgovor je da neće. šanse za to da se zu Liverpoolu ponovno rode Beatlesi. U ovom trenutku hrvatska animacija ide u sve boljem smjeru, jako puno novih autora se pojavilo, mladi ljudi sa završenom akademijom dolaze na veliku scenu i to nas sve treba veseliti - objasnio je Brešan.