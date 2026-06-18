Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje iznimno bogat izbor uzbudljivih serija, napetih krimića, sportskih prijenosa i filmskih hitova. Za vas smo izdvojili najvažnije događaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog bloka slijedi intrigantna dokumentarna serija "Tajne u pijesku" u 20:15. Ljubitelji krimi serija mogu uživati u "Odvjetnici Matlock" od 21:05, a za kraj informativni magazin "Otvoreno" u 21:50 donosi najvažnije dnevne teme.

18:05 Potjera

20:15 Tajne u pijesku

21:05 Odvjetnica Matlock

21:50 Otvoreno

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje nogometa! Od 18:51 uživo pratite utakmicu SP 2026. Češka – Južna Afrika, a od 20:50 slijedi još jedan nogometni dvoboj: Švicarska – Bosna i Hercegovina. Prava poslastica za sve navijače i sportske entuzijaste.

18:51 Nogomet, SP 2026.: Češka – Južna Afrika

20:50 Nogomet, SP 2026.: Švicarska – Bosna i Hercegovina

RTL

RTL donosi večer domaće serijske produkcije: u 20:15 i 21:25 na rasporedu su dvije epizode hit serije "San snova". Nakon toga, informativni "RTL Direkt" (22:30) i reality show "Farma Slovenija" (23:10) za kraj večeri.

20:15 San snova

21:25 San snova

22:30 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV od 20:20 gledatelje očekuje nova epizoda serije "Daleki grad", a od 21:20 napeta drama "Nasljednik". Odmah potom, u 22:30, slijedi još jedna epizoda serije "Tajne prošlosti".

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i kriminalističkih zapleta. Od 20:00 na rasporedu je "Chicago P.D.", a zatim dvije epizode popularnih "Zločinačkih umova". Za ljubitelje humora, tu su i "Dva i pol muškarca" od 22:50.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV večer počinje s "Rookie" u 19:00, a od 19:50 gledamo "Navy CIS". Vrhunac večeri su "Tragovi zločina" u 20:45 i 21:30, a za kraj "Sherlock i Watson" (22:25) i "Crna lista" (23:25).

19:00 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri:

"Venom" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni Marvelov akcijski blockbuster s Tomom Hardyjem u glavnoj ulozi o novinaru koji stječe nadnaravne moći.

"Narednik James" (Star Movies, 22:25) – Oscarom nagrađena ratna drama Kathryn Bigelow o opasnim misijama američke vojne jedinice za razminiranje u Iraku.

"Filmovi Clinta Eastwooda: Čovjek iz San Fernanda" (HTV 3, 22:05) – Kultna akcijska komedija s legendarnim Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi.

"Najveći showman" (Star Movies, 17:50) – Biografski mjuzikl s Hughom Jackmanom o vizionaru P.T. Barnumu i stvaranju slavnog cirkusa.

"Spider-Man: Povratak kući" (Star Movies, 11:00, repriza) – Ako ste propustili ranije, svakako pogledajte ovu Marvelovu avanturu u repriznom terminu.

*uz korištenje AI-ja

