TV PROGRAM ZA 18. LIPANJ Donosimo pregled večernjeg TV programa na glavnim kanalima uz izdvojene filmske hitove koje ne smijete propustiti. Otkrijte što vas očekuje na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje iznimno bogat izbor uzbudljivih serija, napetih krimića, sportskih prijenosa i filmskih hitova. Za vas smo izdvojili najvažnije događaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog bloka slijedi intrigantna dokumentarna serija "Tajne u pijesku" u 20:15. Ljubitelji krimi serija mogu uživati u "Odvjetnici Matlock" od 21:05, a za kraj informativni magazin "Otvoreno" u 21:50 donosi najvažnije dnevne teme.
18:05 Potjera
20:15 Tajne u pijesku
21:05 Odvjetnica Matlock
21:50 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje nogometa! Od 18:51 uživo pratite utakmicu SP 2026. Češka – Južna Afrika, a od 20:50 slijedi još jedan nogometni dvoboj: Švicarska – Bosna i Hercegovina. Prava poslastica za sve navijače i sportske entuzijaste.
18:51 Nogomet, SP 2026.: Češka – Južna Afrika
20:50 Nogomet, SP 2026.: Švicarska – Bosna i Hercegovina
RTL
RTL donosi večer domaće serijske produkcije: u 20:15 i 21:25 na rasporedu su dvije epizode hit serije "San snova". Nakon toga, informativni "RTL Direkt" (22:30) i reality show "Farma Slovenija" (23:10) za kraj večeri.
20:15 San snova
21:25 San snova
22:30 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV od 20:20 gledatelje očekuje nova epizoda serije "Daleki grad", a od 21:20 napeta drama "Nasljednik". Odmah potom, u 22:30, slijedi još jedna epizoda serije "Tajne prošlosti".
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 nudi večer prepunu akcije i kriminalističkih zapleta. Od 20:00 na rasporedu je "Chicago P.D.", a zatim dvije epizode popularnih "Zločinačkih umova". Za ljubitelje humora, tu su i "Dva i pol muškarca" od 22:50.
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Na Doma TV večer počinje s "Rookie" u 19:00, a od 19:50 gledamo "Navy CIS". Vrhunac večeri su "Tragovi zločina" u 20:45 i 21:30, a za kraj "Sherlock i Watson" (22:25) i "Crna lista" (23:25).
19:00 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri:
"Venom" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni Marvelov akcijski blockbuster s Tomom Hardyjem u glavnoj ulozi o novinaru koji stječe nadnaravne moći.
"Narednik James" (Star Movies, 22:25) – Oscarom nagrađena ratna drama Kathryn Bigelow o opasnim misijama američke vojne jedinice za razminiranje u Iraku.
"Filmovi Clinta Eastwooda: Čovjek iz San Fernanda" (HTV 3, 22:05) – Kultna akcijska komedija s legendarnim Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi.
"Najveći showman" (Star Movies, 17:50) – Biografski mjuzikl s Hughom Jackmanom o vizionaru P.T. Barnumu i stvaranju slavnog cirkusa.
"Spider-Man: Povratak kući" (Star Movies, 11:00, repriza) – Ako ste propustili ranije, svakako pogledajte ovu Marvelovu avanturu u repriznom terminu.
*uz korištenje AI-ja
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