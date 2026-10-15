Osigurajte svoje mjesto! Velika završnica 'Supertalenta' ponovo će biti spektakl u Areni Zagreb

Nakon što je prošlogodišnje povijesno finale 'Supertalenta' u Areni Zagreb pretvorilo završnicu showa u jedan od najupamćenijih zabavnih događaja godine pred tisućama gledatelja, najveći televizijski spektakl ponovno se vraća na istu pozornicu! Veliko finale nove sezone 'Supertalenta' održat će se 20. prosinca u Areni Zagreb, a ulaznice su već u prodaji na Entrio.hr.

Foto: NOVA TV

Put do velike završnice tek se zahuktava, no mjesta u najvećoj dvorani u Hrvatskoj svakim danom je sve manje! Kroz deset audicijskih epizoda izmjenjivat će se nevjerojatni talenti, spektakularni nastupi, neočekivani preokreti i trenuci koji će ostati dugo u pamćenju. Kandidati će iz emisije u emisiju pokušavati zadiviti žiri i publiku, ispitati granice nemogućeg i izboriti svoje mjesto u očaravajućoj finalnoj večeri.

Foto: Luka Dubroja

Prvi koji su ispisali povijest 'Supertalenta' bili su Duo Turkeev & Kids, četveročlana obitelj koja je svojim nevjerojatnim akrobatskim točkama osvojila žiri i publiku te odnijela pobjedu u prvom finalu održanom u Areni Zagreb. Njihova priča još je jednom pokazala da na pozornici 'Supertalenta' nema mjesta za granice kada su u pitanju dob, talent, predanost i ljubav prema onome što radiš. I ove sezone kroz audicije će proći kandidati različitih generacija – njih čak 95, u dobi od 6 do 74 godine.

Foto: NOVA TV

Tko će svojim talentom oduševiti žiri, tko će iznenaditi publiku, a čiji će nastup postati jedan od onih o kojima će se dugo pričati, gledatelji prate nedjeljom na Novoj TV, dok su epizode dostupne i dan prije na Nova Play. Pred kandidatima je put od audicijske pozornice do velikog finala, a samo će se najbolji uspjeti probiti kroz sve izazove i izboriti svoje mjesto među finalistima.

Foto: NOVA TV

Veliko finale donijet će ono najbolje što 'Supertalent' ima za ponuditi: atraktivne nastupe, snažne emocije, nepredvidive trenutke i brojna iznenađenja. Od prvog izlaska finalista na pozornicu pa sve do proglašenja pobjednika, publika u Areni bit će dio večeri u kojoj će se talent, zabava i emocije spojiti u jedan veliki spektakl.

Nemoj čekati posljednji trenutak za planiranje blagdanskih večeri! Veliko finale odlična je prilika za druženje s ekipom i obitelji, ali i za poseban poklon najbližima. Umjesto još jednog uobičajenog provoda, priuštite sebi i svojima zajednički doživljaj uz veliku pozornicu, najbolje talente sezone i energiju koju televizijski ekran jednostavno ne može prenijeti. Za sve koji žele biti dio ovog mega spektakla i uživo svjedočiti proglašenju pobjednika nove sezone Supertalenta, potražite ulaznice na Entrio.hr!